اليمن .. المحكمة العسكرية تصدر حكما قضائيا بخصوص مقتل السنباني

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت المحكمة العسكرية المنطقة العسكرية ،الرابعة صباح الاربعاء الموافق 11 / اكتوبر / 2023، حكمها في قضية مقتل المغترب اليمني عبدالملك السنباني، قبل عامين، في نقطة أمنية تابعة لقوات المجلس الانتقالي بمحافظة لحج.

جاء ذلك في جلستها برئاسة القاضي غمدان عبدالرقيب الرباصي وحضور رئيس النيابة العسكرية القاضي فضل الجوباني وبحضور محامي المتهمين محمد البان المنصب من قبل المحكمة وكذا حضور محامي أولياء الدم المنصب من المحكمة ، وخصصت الجلسة للنطق بالحكم في واقعة مقتل حي المجني عليه عبدالملك أنور احمد السنباني من قبل جنود النقطة العسكرية التابعة للواء التاسع صاعقة في منطقة طور الباحة.

وبحسب الصحفي عبدالرحمن أنيس، ففي الجلسة قدمت النيابة العسكرية المتهمين الذين نسبت اليهم تهمة القتل الخطأ لحي المجني عليه عبدالملك أنور احمد السنباني ، وهم:

1-حسين احمد زهير

2-يونس سيف محمد علي

3-عيسى فضل سلام

4-بشار محمد سويد

5-محمد طه عبدان شقير

وتم في الجلسة قراءة منطوق الحكم بعد قراءة حيثيات واسباب الحكم والذي جاء منطوقه كالتالي:

1-براءة المتهمين الاول حسين احمد زهير والثالث عيسى فضل سلام والرابع بشار محمد سويد والخامس محمد طه عبدان شقير من جريمة القتل الخطأ المنسوبة إليهم في قرار الاتهام.

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2-ادانة المتهم يونس سيف محمد علي بواقعة القتل الخطأ لحي المجني عليه عبدالملك أنور احمد السنباني والمنسوبة اليه بموجب قرار الإتهام المرفوع من النيابة العسكرية المنطقة الرابعة.

3- الزام المدان وعائلته بدفع دية القتل الخطأ لورثة المجني عليه مبلغ وقدره مليون وست مئة ألف ريال يمني.

4-الزام قيادة اللواء التاسع صاعقة بتسليم الأمتعة والاغراض الخاصة بالمجني عليه إلى النيابة العسكرية لتسليمها إلى أولياء الدم عند الطلب.

5-تعزير المدان بالحبس لمدة سنة مع وقف النفاذ.

6-تحميل قيادة اللواء التاسع صاعقة مبلغ وقدره خمس مئة ألف ريال يمني تدفع لصالح المحامي المنصب محمد سعيد البان .

حضر الجلسة عدد من منتسبي المنطقة العسكرية الرابعة والوحدات الآخرى .

وقتل المغترب عبدالملك السنباني، في أغسطس 2021 خلال عودته من أمريكا، حيث اعتقلته نقطة تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي في طور الباحة بمحافظة لحج، وقام أفرادها بتعذيبه وقتله، الأمر الذي لاقى استنكارًا شعبيًا واسعًا، إلا أن الأجهزة الأمنية والقضائية في مناطق سيطرة الشرعية تجاهلت القضية طيلة العامين الماضيين.