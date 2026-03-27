إستقرار أم إنخفاض؟..سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 03:33 مساءً - حافظ سعر الدولار على هدوئه داخل السوق المصرفي المصري خلال تعاملات اليوم الجمعة 27 مارس 2026 بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك ليبقى عند نفس النقاط السعرية التي أنهى بها تعاملات أمس في وقت يترقب فيه المتعاملون أي تحركات جديدة مع استئناف النشاط البنكي.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

أظهرت بيانات البنك المركزي المصري استقرار سعر الدولار ضمن نطاق محدود حيث دار سعر الشراء حول 52.78 جنيه بينما اقترب سعر البيع من مستوى 52.88 جنيه، وهو ما يعكس ثباتًا في متوسطات الأسعار الرسمية دون تغييرات تذكر في بداية اليوم.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الحكومية

جاءت تحركات سعر الدولار داخل البنوك الحكومية على وتيرة واحدة تقريبًا حيث:

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري للشراء إلى 52.75 جنيه، بينما جاء سعر البيع عند 52.85 جنيه.

كما بلغ سعر الدولار في بنك مصر للشراء مستوى 52.75 جنيه في حين استقر سعر البيع عند 52.85 جنيه.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الخاصة

أما داخل البنوك الخاصة فقد اتسمت الأسعار بالتقارب مع اختلافات طفيفة بين بنك وآخر حيث: