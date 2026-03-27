الكيلو وصل كام؟.. سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الجمعة 27 مارس 2026 03:33 مساءً - تسيطر حالة من الاستقرار على سوق الدواجن في مصر اليوم الجمعة 27 مارس 2026 حيث هدأت الأسعار بعد موجة من التقلبات التي شهدها السوق خلال الفترة الماضية مدفوعة بزيادة المعروض وتراجع حدة الطلب نسبيًا وهو ما انعكس بشكل واضح على الأسعار داخل المزارع ولدى المستهلك.

سعر الفراخ البيضاء اليوم

في بورصة الدواجن دارت أسعار الفراخ البيضاء داخل المزارع في نطاق يتراوح بين 75 و78 جنيهًا للكيلو بينما تتحرك الأسعار في الأسواق للمستهلك عند مستويات تبدأ من 89 جنيهًا وقد تصل إلى 96 جنيهًا وفقًا لاختلاف مناطق البيع وتكاليف التداول.

أسعار الفراخ اليوم في مصر

سجلت أسعار الفراخ استقرار ملحوظ في الأسواق حيث سجلت الآتي:

الفراخ الساسو فقد استقرت عند نحو 99 جنيهًا للكيلو في المزارع لتصل في الأسواق إلى حوالي 110 جنيهات محافظة على فارقها السعري المعتاد مقارنة بالفراخ البيضاء.

في المقابل واصلت الفراخ البلدي تسجيل مستويات أعلى حيث بلغ سعرها داخل المزارع نحو 120 جنيهًا بينما تراوحت أسعار البيع للمستهلك بين 130 و135 جنيهًا نظرًا للإقبال عليها وجودتها المميزة.

سجلت الفراخ الأمهات نحو 70 جنيهًا للكيلو في البورصة مع استقرار ملحوظ في الكميات المعروضة داخل الأسواق دون تغيرات تذكر في السعر.

سعر كرتونة البيض اليوم