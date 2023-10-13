أول ضربة موجعه توجهاا أمريكا لإيران على خلفية هجوم حماس.. تفاصيل اكثر

الرياض - محمد الاطلسي - وجهت الولايات المتحدة الأمريكية أول ضربة لجمهورية إيران، بعد اتهامات للأخيرة، بالمشاركة في التخطيط للهجوم المباغت الذي شنته فصائل المقاومة الفلسطينية على الاحتلال الإسرائيلي السبت الماضي.

ونقل تلفزيون ABC عن مصادر أن الولايات المتحدة توصلت إلى اتفاق مع قطر لوقف الإفراج عن 6 مليارات دولار من أصول النفط الإيرانية وسط تدقيق في علاقة إيران بحماس.

وأعلن نائب وزير الخزانة الأمريكي، أن الولايات المتحدة توصلت مع قطر إلى اتفاق لمنع إيران من الوصول إلى صندوق بقيمة 6 مليارات دولار.

وكانت الولايات المتحدة سمحت نهاية سبتمبر الماضي، بتحويل ستة مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة من كوريا الجنوبية إلى قطر في خطوة وصفتها بالضرورية لتنفيذ اتفاق مبادلة للسجناء بين الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية سبق الإعلان عنه.

وأعلن في 10 آب/أغسطس عن الخطوط العريضة للاتفاق الأمريكي الإيراني الذي بموجبه سيتم السماح لخمسة مواطنين أمريكيين تحتجزهم إيران بالمغادرة، مقابل تحويل الأموال والإفراج عن خمسة إيرانيين محتجزين في الولايات المتحدة.