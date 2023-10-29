رسالة قوية وغاضبه من الرئيس التركي لإسرائيل بعد الهجوم البري .. لن تمر دون رد!

الرياض - محمد الاطلسي - دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى المشاركة في "تجمع فلسطين الكبير"، الذي سيقام في مطار أتاتورك بإسطنبول. وأعرب أردوغان عن استنكاره للقصف الإسرائيلي المتزايد على غزة، والذي استهدف النساء والأطفال والمدنيين الأبرياء، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في المنطقة.

وقف الهجمات الإسرائيلية أكد أردوغان أنه يجب على إسرائيل أن تتوقف فوراً عن هجماتها على غزة وأن تخرج من حالة الجنون التي تعيشها. وناشد الرئيس التركي جميع الأشقاء بالمشاركة في "تجمع فلسطين الكبير" في مطار أتاتورك بإسطنبول، حيث سيتم تعزيز هذه الدعوات ونصرخ بأننا نقف مع الشعب الفلسطيني ضد القمع الإسرائيلي.

الوضع الحالي في غزة تشهد قطاع غزة لليوم الـ22 قصفاً إسرائيلياً مكثفاً، حيث تم قتل أكثر من 7 آلاف فلسطيني وإصابة أكثر من 18 ألفاً، بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض. هذا القصف العنيف يستهدف المدنيين ويزيد من معاناة الشعب الفلسطيني ويزيد من الأزمة الإنسانية في المنطقة.

الوضع الإسرائيلي من جهة أخرى، قتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، بينهم 308 عسكريين، وأصيب أكثر من 5 آلاف آخرين. وتعتقد "حماس" أن لديها أسرى لدى إسرائيل، مما يزيد من التوتر في المنطقة.