سعودي كتم "عطسة" أثناء صلاته داخل مسجد فأغمي عليه .. وعندما استيقظ كانت المفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - تعرض شاب لغيبوبة استمرت 40 يوم وذلك إثر عطسة كتمها وهو يؤدي صلاته خلف الإمام في المسجد فسقط على الفور مغشيًا عليه

وروى صانع محتوى قصة هذا الشاب حيث قال إن الشاب جاءته "عطسة" أثناء الصلاة، ولكنه كتمها لأن صوت "عطاسه" قوي، وفي آخر ركعة، شعر وكأن عرق "انطق" في رأسه، وبعدها سقط على الأرض فاقدا للوعي.

ويقول صانع المحتوى على لسان الشاب: إنه عندما استيقظ وجد نفسه في المستشفى وحوله الأجهزة الطبية وفي يده مغذي وطاقم من الممرضات وطبيب.

وأردف، عندما استفهم الشاب من الطبيب عما جرى له، فاجئه الطبيب بأنه يرقد في المستشفى مغميا عليه منذ 40 يوما.

واستطرد، أخذ الشاب يبكي ويصيح والطبيب يهدئ من روعه، ويبشره بأنه تم عمل فحوصات شاملة له وأن جميع أجهزته الداخلية بخير، ولكنه حدث شيء قوي له في تلك الليلة التي فقد فيها الوعي، فأجابه بأنه كتم "عطسة".

واختتم صانع المحتوى المقطع، بالإشارة إلى أن الشاب حتى الآن مازال يعاني آلاما جراء تلك "العطسة" التي كتمها.

كما دعى الناس إلى عدم كتم العطاس لما له من فوائد عديدة للجسم منها التخلص من عدد كبير من الميكروبات.