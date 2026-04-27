أبرزها فتح هرمز وتأجيل المفاوضات النووية .. تعرف علي تفاصيل مقترح إيرانى جديد أمام ترامب لإنهاء الحرب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 04:27 مساءً - قدمت إيران للولايات المتحدة مقترحًا جديدًا لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، مع تأجيل المفاوضات النووية إلى مرحلة لاحقة، وفقًا لمسؤول أمريكي ومصدرين مطلعين تحدثوا لموقع أكسيوس بعد أن وصلت المفاوضات الدبلوماسية إلى طريق مسدود.

وفقا للتقرير، يهدف المقترح الى تجاوز مسألة التنازلات النووية التي يجب تقديمها، لكن رفع الحصار وإنهاء الحرب سيضعف موقف ترامب في أي محادثات مستقبلية لإزالة مخزون إيران من اليورانيوم المخصب وإقناع طهران بتعليق التخصيب وهما هدفان رئيسيان له في الحرب.

من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعًا في غرفة العمليات اليوم الاثنين مع كبار مسؤولي الأمن القومي والسياسة الخارجية، وفقًا لثلاثة مسؤولين أمريكيين، وقال أحد المصادر، إن فريق ترامب سيناقش حالة الجمود في المفاوضات والخطوات المحتملة التالية.

أشار ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز يوم الأحد إلى رغبته في مواصلة الحصار البحري الذي يخنق صادرات النفط الإيرانية، على أمل أن يدفع طهران إلى الرضوخ خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال ترامب: عندما تتدفق كميات هائلة من النفط عبر نظامك... إذا أُغلق هذا الخط لأي سبب من الأسباب، لعدم القدرة على نقله في حاويات أو سفن... فإن ما يحدث هو أن هذا الخط سينفجر من الداخل... يقولون إن أمامهم ثلاثة أيام فقط قبل حدوث ذلك.

تفاقمت الأزمة في المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع بعد أن انتهت زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى باكستان دون إحراز أي تقدم، وكان البيت الأبيض أعلن أن مبعوثي ترامب، ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، سيلتقيان عراقجي في إسلام آباد، لكن الإيرانيين لم يبدوا أي التزام. وصرح ترامب لموقع أكسيوس أن الموقف الإيراني هو ما دفعه إلى إلغاء تلك الزيارة.

قال ترامب: لا أرى جدوى من إرسالهم في رحلة تستغرق 18 ساعة في الوضع الراهن. إنها مدة طويلة للغاية. يمكننا القيام بذلك بنفس الكفاءة عبر الهاتف. بإمكان الإيرانيين الاتصال بنا إن أرادوا. لن نسافر لمجرد الجلوس هناك.

وأشار التقرير، إلى أن المقترح الجديد، الذي تم تقديمه للولايات المتحدة عبر الوسطاء الباكستانيين، على حل أزمة مضيق تايوان والحصار الأمريكي أولاً وكجزء من ذلك، سيتم تمديد وقف إطلاق النار لفترة طويلة أو يتفق الطرفان على إنهاء الحرب بشكل دائم.

وبحسب المقترح، لن تبدأ المفاوضات النووية إلا في مرحلة لاحقة، بعد فتح المضيق ورفع الحصار وبالفعل تسلم البيت الأبيض المقترح، لكن من غير الواضح ما إذا كانت الولايات المتحدة مستعدة لدراسته.