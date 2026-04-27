نعرض لكم الان تفاصيل خبر الولايات المتحدة تمدد إعفاء للفلبين يتيح استيراد النفط الروسي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 27 أبريل 2026 04:10 مساءً - – ذكرت وزارة الطاقة الفلبينية اليوم ​الإثنين، أن الولايات المتحدة ‌وافقت على طلبها بتمديد الإعفاء الممنوح لها لشراء النفط ​والمنتجات النفطية الروسية.

⁠الإعفاء يشمل الفترة من ​17 أبريل إلى ​16 مايو 2026

وقال أليساندرو ​ساليس وكيل وزارة الطاقة إن ⁠الإعفاء يشمل الفترة من ​17 أبريل إلى ​16 مايو 2026.

وأوضحت شارون جارين وزيرة الطاقة الفلبينية، أن البلاد ​لديها احتياطيات من الوقود ​تكفي 54 يوما.

وأصدرت الولايات المتحدة في ‌مارس ⁠إعفاء لمدة 30 يوما لاستيراد النفط والمنتجات النفطية الروسية، والذي انتهى في ​11 ​أبريل.

وقالت جارين أيضا إن وقف البلاد المؤقت ​لمشاريع الفحم الجديدة سيظل ​ساريا ⁠رغم دعوات مختلف المجموعات التجارية لرفع الحظر بسبب ⁠مخاطر ​أمن الطاقة المرتبطة ​بالصراع في الشرق الأوسط.

تابعنا على | Linkedin | instagram

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الولايات المتحدة تمدد إعفاء للفلبين يتيح استيراد النفط الروسي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.