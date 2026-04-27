المتحدث العسكري يكشف تفاصيل واقعة احتيال تستهدف شباب التجنيد بزعم الإعفاء مقابل أموال (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 04:27 مساءً - كشف العميد أركان حرب غريب عبد الحافظ، المتحدث العسكري للقوات المسلحة، عن واقعة احتيال جديدة استهدفت عدداً من الشباب المقبلين على التجنيد، من خلال انتحال صفة رسمية والترويج لإمكانية إنهاء إجراءات الإعفاء من الخدمة العسكرية مقابل مبالغ مالية.

وأوضح البيان المصور الذي نشره المتحدث العسكري أن المتهم تواصل هاتفياً مع عدد من الضحايا، مطالباً بتحويل مبالغ مالية بشكل عاجل بزعم تسريع إجراءات الإعفاء. وفي إحدى الوقائع، أوهم أحد الشباب بأنه غير لائق طبياً، وطلب منه سداد 5 آلاف جنيه مقابل إنهاء الإجراءات والحصول على شهادة الإعفاء.

وأشار أحد الضحايا إلى أنه تلقى اتصالاً من رقم مجهول، قبل أن يكتشف تعرضه لعملية نصب عقب تحويل المبلغ، حيث قام المتهم بحظره وعدم الرد على محاولات التواصل لاحقاً.

وكشفت التحريات أن المتهم كان يستهدف ضحاياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال تتبع منشورات متعلقة بالتجنيد وجمع أرقام هواتف المتقدمين، ثم التواصل معهم وإيهامهم بقدرته على تسهيل الإجراءات الرسمية.

وبتقنين الإجراءات، تمكنت الجهات المختصة من ضبط المتهم، حيث أقر خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة بسبب تراكم ديون عليه نتيجة لعب ألعاب عبر الإنترنت، مستغلاً حاجة بعض الشباب لإنهاء إجراءات التجنيد.

وفي هذا السياق، شددت القوات المسلحة على ضرورة عدم الانسياق وراء أي أشخاص يدّعون انتماءهم لجهات رسمية أو عسكرية، مؤكدة أن جميع إجراءات التجنيد تتم فقط من خلال القنوات الرسمية.

كما دعت إلى الإبلاغ الفوري عن أي محاولات احتيال مماثلة عبر الجهات المختصة، ومنها إدارة التجنيد والتعبئة والشرطة العسكرية والموقع الرسمي للإدارة.