أخبار اليمن : أمطار متفرقة في 10 محافظات

أمطار متفرقة في 10 محافظاتتوقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار متفرقة على المرتفعات الجبلية، وأجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المتوقع هطول أمطار متفرقة يصحبها الرعـد أحياناً على أجزاء من محافظات صعدة، حجة، المحويت، عمران، صنعاء، ريمة، ذمار، إب، تعز .

وتُتوقع أيضاً أجواء حارة في الصحارى والسهول الساحلية تتراوح درجات الحرارة العظمى فيها بين 37 - 41 درجة مئوية.

ونبه المركز المواطنين في المرتفعات الجبلية المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أو المجازفة بعبورها أثناء وبعد هطول الأمطار.

كما نبه المواطنين في الصحارى والسهول الساحلية من الأجواء الحارة ونصح بعدم التعرض لأشعة الشمس خلال وقت الظهيرة.