لغز من السنة النبوية حير الطب... العشبة البرية المذهلة التي تنمو في الحشائش وتعد علاجاً سحرياً للأورام الخبيثة

الرياض - محمد الاطلسي - تعتبر بقلة الرجلة نبتة برية تنمو وسط الحشائش في مزارع الوادي الجديد ولم يتدخل الإنسان في زراعتها وهي من النباتات "الكيميائية" التي تساعد بشكل كبير في قتل السرطان وتقضي نهائياً على الكوليسترول وهي معروفة أيضًا باسم "البقله أو الفرفحينا".وهي نوع من الأعشاب البرية التي تنبت وحدها في الطبيعة, تحمل موادًا كيميائية وموادًا مخاطية تستخدم في العلاجات الطبية لأخطر الأمراض.علاج السرطان بعشبة الرجلة بقلة الرجلة اشبه إلى حد كبير في نبتها عرش البطيخ بأوراق صغيرة وعريضة وسميكة بذات الوقت وتؤكل نيئة أو تخرط مثل الملوخية والسبانخ وتطبخ وتؤكل بالعيش،وتكثر الرجلة أو البقلة في حقول الوادي الجديد والتي تنبت في فصل الصيف بشكل عشوائي وتمنع الإصابة بتصلب الشرايين وبأمراض القلب والسرطان.

كما أنها معروفة في الطب الصيني التقليدي ويتم من خلالها مداواة الكثير من الأمراض الخطيرة.فوائد الرجلة يقول المهندس بخيت عبد السلام مدير الإدارة الزراعية ببلاط ، أن البقلة نبات خضري ينبت "عشوائيا " دون زراعته.

ويكثر الطلب عليه لما له من فوائد عجيبة ومفيدة للإنسان بعد دراستها ومنها منع التهابات الجهاز الهضمي والقرحة، وطرد الديدان الحلقية من الجسم، وتعزز ليونة المعدة والإسهال البسيط، وإيقاف التقيؤ والوحام، وعلاج الثآليل وإيقاف نزيف الدم، وعلاج الصداع والحمى.وأوضح مدير الإدارة الزراعية أن أحد الكيميائيين اجري دراسة على تأثير البقلة أو الرجلة على مستويات الدهون في الدم حتى توصلوا إلى تعميم فائدة البقلة في خفض نسبة الدهون ومستويات الكوليسترول الضار (LDL) بنسبة عالية وأيضًا الدهون الثلاثية.الرجلة غنية بالأحماض الدهنية وأكد عبد السلام على أن تناول الرجلة لا يؤدي إلى حدوث أية آثار جانبية، ولها بالتالي تأثير إيجابي على مستويات الدهون وفي اضطراب استقلاب الشحوم، مشيرا إلى أن الرجلة غنية جدا بالأحماض الدهنية غير المشبعة والفيتامينات والفلافودينات

التي تدمر كل الخلايا السامة والخطيرة في الجسم. واشار الي ان لها عدة فوائد منها المحافظة على الكلى ونظافتها وتخليصها من السموم من خلال شرب مغلي البذور مع الماء في الصباح الباكر وتعمل على تسريع سريان الدم في جميع الشرايين في جسم الإنسان وتحافظ على مستوى سيلانها بشكل منتظم.علاج الجهاز الهضمي بالرجلة واضاف ان بذور الرجلة تعمل كمضادات للالتهابات و تعالج الفطريات والبكتيريا وتطردها من الجسم و تقضي على جميع الفيروسات التي تهاجم الجسم وخاصة الجهاز التنفسي والهضمي وتساعد ايضا على إذابة الدهون في الجسم بشكل فعال.

السر في علاج السرطان بالرجلة واوضح أن العلماء قامو بعمل دراسة عن تأثير الرجلة على الخلايا السرطانية فوجدوا أنها بما تحتويه من فيتامينات ومركبات كيميائية وغيرها من العناصر مجتمعة تحارب الخلايا السرطانية وتحد من انتشارها ونموها، وبذلك تعتبر البقلة خصما لا يستهان به ضد الخلايا السرطانية.