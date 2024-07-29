موعد عودة الدراسة الجديد للعام 1446 - القرار النهائي من التعليم السعودي!"

الرياض - محمد الاطلسي - بعد تداول خبر تغيير موعد عودة الدراسة للعام الجديد 1446ه‍، بالنسبة لجميع الصفوف الدراسية، حيث كان من المتعارف عليه أن عودة المدارس سوف تكون في شهر صفر القادم الموافق 18 من أغسطس، ابقوا معنا لمعرفة موعد عودة الدراسة.

موعد عودة الدراسة للعام الجديد 1446

أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودي أنه لا يوجد صحة لما تم تداوله بشأن تغيير موعد الدراسة للعام الجديد، وأن الدراسة سوف تبدأ في يوم الأحد الموافق 14 من صفر 1446، حيث وضعت الوزارة جدول لهذا العام من أجل تنظيم عملية الدراسة طوال العام، وكان الجدول على النحو التالي:

يبدأ الطلاب الدراسة يوم الأحد من شهر صفر القادم، الموافق يوم 18 من أغسطس 2024.

يتم تطبيق نظام الثلاث فصول الدراسية كما حدث في الأعوام الماضية.

سوف يحصل الطلاب على أجازة رسمية طوال العام لمدة 60 يوم.

ولكن المعلمين سوف يعودون إلى الدراسة يوم الأحد الموافق 7 من صفر، ويرجع سبب ذلك هو تجهيز خططهم الدراسية لكافة المواد للطلاب.

كما يعود المشرفين والإداريين يوم 29 من محرم 2024.

الإجازات الرسمية للعام الدراسي 1446 الجديد

بعد الإطلاع على حقيقة خبر تغيير موعد العام الدراسي الجديد، وأن هذا الخبر مجرد شائعة، والآن سوف نتعرف على الإجازات التي يحصل عليها الطلاب طوال العام الدراسي، والتي تتمثل في:

أولى الإجازات التي يحصل عليها الطلاب سوف تكون يوم 23.22 سبتمبر 2024، وذلك بمناسبة اليوم الوطني السعودي.

ثم يحصلوا على إجازة الفصل الدراسي الأول.

بعد ذلك إجازة الفصل الدراسي الثاني.

ثم بعد ذلك إجازة يوم التأسيس.

بعد ذلك تأتي إجازة عيد الفطر المبارك.

وتأتي أخر إجازة هي إجازة نهاية العام الدراسي.

كم اسبوع دراسي في الفصل الدراسي الثالث؟

يحصل الطلاب على 13 أسبوع في الفصل الدراسي الثالث، مع العلم أن الإجازات التي يحصل عليها الطلاب تندرج من عدد أسابيع الدراسة، والجدير بالذكر أن هذا الفصل الدراسي يعد من أقصر فصول العام الدراسي كله.

كم ترم عام 1446؟

يحتوي العام الدراسي على ثلاث فصول دراسية، وكل فصل دراسي يحتوي على حوالي 13 أسبوع للدراسة من بينهم الإجازات التي يحصل عليها الطلاب.

متى تبدأ الدراسة في السعودية؟

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن الدراسة سوف تبدأ يوم الأحد الموافق 14 من صفر 1446 والموافق 18 من شهر أغسطس، ولكن أعضاء التدريس سوف يسبقون هذا الموعد بأسبوع.