الجدول يشتعل بعد تعادل الزمالك.. جدول ترتيب الدوري...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 08:27 مساءً - سقط نادي الزمالك في فخ التعادل السلبي أمام نظيره إنبي، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين على ملعب استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة حسم اللقب في الدوري المصري الممتاز.

وبهذه النتيجة، فقد الفارس الأبيض نقطتين ثمينتين في مشواره للحفاظ على صدارة الترتيب، حيث رفع رصيده إلى 50 نقطة في المركز الأول، لكنه منح الفرصة لثنائي الملاحقة، الأهلي وبيراميدز، لتقليص الفارق والاقتراب أكثر من القمة.

نتيجة المصري ضد سموحة بهدف

وفي مواجهة أخرى ضمن نفس الجولة ومجموعة المنافسة على اللقب، نجح النادي المصري في تحقيق فوز مهم على فريق سموحة بهدف دون رد. هذا الانتصار رفع رصيد الفريق البورسعيدي إلى 37 نقطة، ليحتل بها المركز الخامس في جدول الترتيب، بينما تجمد رصيد سموحة عند 31 نقطة في المركز السابع.

ترتيب الأهلي وبيراميدز قبل لقاء الليلة ضد بيراميدز

تتجه الأنظار الآن صوب ملعب الدفاع الجوي، حيث تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساءً قمة مباريات الجولة بين الأهلي وبيراميدز.

وتكتسب هذه المباراة أهمية مضاعفة بعد تعثر الزمالك، حيث يمتلك كلا الفريقين 44 نقطة، والفوز لأي منهما سيعني الوصول للنقطة 47 وتشديد الخناق على المتصدر.

ترتيب الدوري المصري