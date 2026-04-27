أخبار اليمن : الأمين المساعد يواسي آل البردوني

الأمين المساعد يواسي آل البردوني
بعث الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والعلاقات الخارجية بالمؤتمر الشعبي العام الشيخ عبدالله أحمد مجيديع برقية عزاء ومواساة في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور/ خالد محمد صالح البردوني، والذي انتقل الى جوار ربه إثر حادث مروري وبعد حياة حافلة بالعمل الوطني وخدمة المجتمع.
وفي برقية العزاء التي بعثها إلى والد الفقيد الشيخ/ محمد صالح سعد البردوني، وإخوانه، وكافة آل البردوني، بمديرية الحداء بمحافظة ذمار، عبّر الأمين العام المساعد باسمه شخصياً ونيابة عن قيادات وأعضاء وكوادر المؤتمر الشعبي العام، عن تعازيه الحارة وعميق مواساته بهذا المصاب الأليم.
سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنه فسيح جناته، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
"إنا لله وإنآ إليه راجعون".
