”البترولي يعطل الأبيض” اطّلع على نتيجة مباراة الزمالك ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 27 أبريل 2026 08:27 مساءً - فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في فك شفرة دفاعات إنبي، ليكتفي بالتعادل السلبي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، في لقاء شهد إثارة كبيرة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد إنبي

سيطر التعادل السلبي على نتيجة اللقاء رغم المحاولات الهجومية المتكررة من الجانبين، حيث حرمت العارضة وتألق الحارس عبد الرحمن سمير نادي الزمالك من خطف نقاط المباراة الثلاث، ليحقق المفاجأه الفريق البترولي.

ملخص مباراة الزمالك ضد إنبي

بدأ اللقاء بضغط مفاجئ من إنبي، حيث أنقذ المهدي سليمان وعمر جابر انفراداً خطيراً في الدقائق الأولى، قبل أن يدخل الزمالك في أجواء المباراة ويطالب رفاق عبد الله السعيد بركلة جزاء في الدقيقة 27 لم يحتسبها الحكم. وتلقى الزمالك ضربة قوية في الشوط الأول بخروج قائده عمر جابر للإصابة ونزول محمد إبراهيم بدلاً منه.

وفي الشوط الثاني، دفع المدرب بأوراقه الهجومية بنزول ناصر منسي وأحمد فتوح، لتزداد خطورة الزمالك بشكل واضح؛ حيث ردت العارضة رأسية قوية للمدافع محمود حمدي الونش في الدقيقة 51، قبل أن يتصدى حارس إنبي ببراعة لرأسية أخرى من اللاعب نفسه وانفراد صريح من ناصر منسي.

ورغم محاولات شيكو بانزا وخوان بيزيرا المستمرة، إلا أن التنظيم الدفاعي لإنبي حال دون وصول الزمالك للشباك. وفي الدقائق الأخيرة، واصل المهدي سليمان تألقه بتصدي حاسم لتسديدة قوية في الدقيقة 78، لينتهي اللقاء بنقطة لكل فريق.

وشهدت المباراة حالات تحكيمية أثارت الجدل، خاصة مع مطالبات لاعبي الزمالك بوجود لمسة يد داخل منطقة الجزاء، وسط أجواء مشحونة بالندية حتى صافرة النهاية.

بهذه النتيجة، يفقد الزمالك نقطتين ثمينتين في صراعه بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما نجح إنبي في الخروج بنتيجة إيجابية بفضل تألق حارسه