انت الأن تتابع خبر كوارث متتالية ستأكل الاخضر واليابس.. ميشال حايك يطلق صفارة الأنذار الاخيرة ويقولها بلا خوف القادم مرعب على هذه الدول العربية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أثارت التنبؤات الأخيرة للعراف اللبناني ميشال حايك موجة من القلق والخوف بين الجماهير، خاصة بعد أن وصف الأحداث المستقبلية بأنها ستكون شديدة الوطأة، متوقعًا أن "تأكل الأخضر واليابس"

. وفقا لحايك

فإن الفترة القادمة ستشهد تغيرات دراماتيكية، حيث وصف العام الجاري بأنه "لوحة ثنائيات" متوقعاً أن تشمل التغيرات عدة قطاعات رئيسية.

وأوضح حايك أن مطار رفيق الحريري في لبنان سيشهد منافسة من قبل مطار آخر قيد الإعداد، بينما سيشهد قطاع المصارف إغلاقات واندماجات. أما في قطاع العقارات، فتوقع حايك حركة مستثمرين بالذهاب والإياب، في دلالة على تقلبات قد تكون حادة.

في سوريا

تنبأ بأحداث خطرة تتعلق بالمشهد الحكومي والأسرة الحاكمة، إضافة إلى توترات جديدة تخص الأجواء السورية والإسرائيلية، مركزاً على الجولان. كما تطرق إلى مشكلة شح الماء، مشيرًا إلى تدهور متوقع في الموارد المائية السورية.

برزت توقعاته أيضًا حول قطر حيث زعم أن الدولة ستشهد تظاهرة غير معتادة، وأشار إلى محادثات محتملة تتعلق بتغيير في السياسة تجاه فلسطين. أما عن مصر، فذكر أن شيخ الأزهر وباسم يوسف سيجدان أنفسهما في مواقف حرجة، وأن الأصوات المعارضة ستواجه تحديات جمة.

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