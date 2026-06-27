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موعد وصول الحسين عموتة إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي

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موعد وصول الحسين عموتة إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي

موعد وصول الحسين عموتة إلى القاهرة لبدء مهمته مع الأهلي

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 05:18 مساءً - اتفق المغربي الحسين عموتة المدير الفني الجديد للأهلي مع إدارة النادي على الحضور للقاهرة فى الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل من أجل بدء مهمته مع الفريق بشكل رسمي وتقديمه لوسائل الإعلام.

 

وشهدت الأيام الماضية اتصالات مكثفة بين إدارة ، وتحديداً سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة ووائل جمعة مدير الكرة مع عموتة، للاتفاق حول عدة أمور خاصة بالفريق، منها موعد وصول المدرب المغربي الذي سيكون فى أول أسبوع من الشهر المقبل.

 

ويبدأ عقد عموتة مع الأهلي فى الأول من يوليو المقبل، ويصل راتب المدرب المغربي ومساعدوه الأربعة الذين سيصطحبهم معه إلى 145 ألف دولار شهرياً.

 

تعرف على مساعدي حسين عموتة في الأهلي

وعلم "اليوم السابع" أن الحسين عموتة اتفق مع 4 مساعدين أجانب، وهم المغربي هشام زاهد مدرباً عاماً للفريق، والهولندي جوي مدرباً لحراس المرمى والذي عمل فترات طويلة فى نادي الكمار الهولندي، والبرازيلي ريناتو مدرب الأحمال البدنية، والمغربي كريم الإدريسي محلل الأداء الذي يتواجد حالياً مع منتخب الأردن في كأس العالم، وسينضم للأهلي بعد انتهاء مشوار منتخب الأردن في المونديال.

 

تفاصيل رواتب الجهاز الفني للأهلي

وقالت مصادر، إن رواتب الجهاز الفني الأجنبي للأهلي جاءت كالتالي:

 

- الحسين عموتة 100 ألف دولار.

 

- هشام زاهد 18 ألف دولار.

 

- جوي 10 آلاف دولار.

 

- ريناتو 10 آلاف دولار.

 

- كريم الإدريسي 7 آلاف دولار.

 

وكان مجلس الأهلي قد قرر تعيين ياسر رضوان لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق مدرباً مساعداً ليكون العضو المصري فى الجهاز الفني للفريق بقيادة عموتة.

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هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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