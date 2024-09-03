بشرى سارة للجميع في المملكة.. السعودية تعلن انخفاض التضخم لأدنى مستوياته

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت البيانات التي أصدرتها الهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية عن استقرار معدل التضخم خلال شهر يوليو لعام 2024، حيث ثبت المعدل السنوي عند نسبة 1.5%، وهي نفس النسبة التي سُجلت في يونيو من نفس العام. يُعتبر هذا المعدل الأدنى منذ ديسمبر 2023، مما يدل على استقرار أسعار السلع والخدمات في هذه الفترة.

وأوضحت التقارير أن قطاعات مثل المياه والسكن والكهرباء والغاز، بالإضافة إلى أنواع الوقود الأخرى، شهدت أعلى زيادة في الأسعار بنسبة 9.3%. فيما سجلت أسعار الأغذية والمشروبات زيادة طفيفة بلغت 0.4%. من ناحية أخرى، واجه قسم النقل تراجعاً في الأسعار بنسبة 3.5%.

وذكرت الهيئة أن الإيجارات السكنية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا في يوليو 2024، حيث زادت أسعار الإيجار الفعلي للمساكن بنسبة 11.1%، ويرجع ذلك إلى الزيادة في أسعار إيجار الشقق التي بلغت 12%. هذا الارتفاع أسهم بشكل كبير في زيادة الأسعار العامة بنسبة 21% مقارنة بالعام السابق.

بالإضافة إلى ذلك، تأثرت سلع وخدمات أخرى بالتضخم، حيث شهد قسم الخضار ارتفاعًا بنسبة 5.3% ضمن قسم الأغذية والمشروبات. وبالمثل، سجل قسم المطاعم والفنادق زيادة بنسبة 2.3%، بفضل الارتفاع في أسعار خدمات الفنادق والشقق المفروشة، بينما شهد قسم التعليم ارتفاعًا بنسبة 1.6%، نتيجة للزيادة في رسوم التعليم المتوسط والثانوي.

يُشير هذا الاستقرار في معدلات التضخم إلى القدرة الفعّالة للاقتصاد السعودي على التحكم في تقلبات الأسعار. يعود الفضل في ذلك إلى السياسات الاقتصادية المُتبعة والإجراءات الحكومية لضبط السوق ومواجهة التحديات الاقتصادية. من الضروري أن تبقى أعين صانعي السياسات والمواطنين مفتوحة على تأثير التضخم على مختلف القطاعات لضمان استقرار اقتصادي يدوم طويلاً.