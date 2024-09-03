السلطات السعوديه تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة بحوزة سعودي ومقيم!!

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت السلطات الأمنية في السعودية، الثلاثاء، محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة.

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي بأن "المتابعة الأمنية المستمرة لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين إلى المملكة داخل شاحنة محملة بحبوب الذرة عبر منفذ البطحاء".

وأضاف: "بالتعاون مع الجانب الإماراتي، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ووفق خطة أمنية محكمة، تم ضبط (1,531,791) قرص إمفيتامين مخدر، بحوزة شخصين، مواطن ومقيم سوري، بمدينة الرياض".

وأوضح الرائد النجيدي أبحوزة تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

كما أكد أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها، مثمنًا التعاون المشترك مع الجانب الأمني النظير بدولة الإمارات العربية المتحدة.