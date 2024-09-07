هل يوجد في الجسم دم فاسد ؟.. الكشف عن مفاجأة غير متوقعة بشأن الحجامة... اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - هل يوجد في الجسم دم فاسد ؟ اتفرج:طبيب سعودي يجيب ويكشف مفاجأة بشأن دم الحجامة !

كشف طبيب الأسرة "سعود الشهري " ، خلال مقطع فيديو ، أنه لا يوجد دم فاسد في جسم الإنسان ، وإذا وجد فهذا سيُصيب الإنسان بمليون مرض .

علق سعود الشهري على سؤال أحد المتابعين ،مفاداه " رأيت استخراج الدم الفاسد من الجسم بالحجامة فكيف أتخلص من الدم الفاسد في جسمي ؟" ، فأجابه الشهري ساخرا :" تستطيع التخلص من الدم الفاسد بكل سهولة وأنت جالس .. أجلس فقط ".

مٌتابعاً"لا يوجد في جسمك دم فاسد" .وأوضح أنه إذا صفع الإنسان نفسه ، يصير أسفل هذا المكان عمليات تقتصر في أن الجسم يصحح الخلل ، ويبدأ يبني ويصحح الخلايا التي تكسرت .