مش هتشتري مزيل عرق تاني !... اسهل طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل ومُفتح للإبط

انت الأن تتابع خبرمش هتشتري مزيل عرق تاني ! ... اسهل طريقة لعمل مزيل عرق طبيعي في المنزل ومُفتح للإبط والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من أبرز المشاكل التي يواجهها الرجال والنساء في فصل الصيف هي زيادة التعرق ولذلك يسعون للبحث عن مزيل عرق طبيعي يمكن تحضيره بسهولة في المنزل حيث أن المنتجات المتاحة في الصيدليات أو المتاجر غالبًا ما تكون أسعارها مرتفعة، كما أن بعض أنواع البشرة قد تتحسس من مكونات تلك المستحضرات مما يؤدي إلى أضرار كبيرة، ولذلك يبحثون عن طرق آمنة للتعامل مع هذه المشكلة دون آثار جانبية أو نتائج سلبية ومن الجدير بالذكر أن الطرق التي سيتم عرضها في مقالنا سهلة التحضير بفضل المكونات المتوفرة في كل منزل.

مزيل عرق طبيعي

يعتبر مشكلة التعرق المفرط واحدة من أبرز المشاكل التي يواجهها الناس عند ارتفاع درجات الحرارة، وسنعرض لكم كيفية تحضير مزيل عرق طبيعي آمن على جميع أنواع البشرة ويساعد في تفتيح منطقة الإبطين.

مزيل جوز الهند لتفتيح الإبطين

يجب احضار 6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند الطبيعي.

يتم إذابة الزيت على بخار الماء حتى يصبح سائلًا.

ثم يضاف ملعقة كبيرة من الزيت المذاب إلى ملعقة مماثلة من زيت شجرة الشاي.

بعد ذلك يتم خلط الزيوت معًا حتى تتجانس تمامًا.

يتم وضع الخليط في زجاجة ويترك جانبًا حتى يتماسك.

يوضع المزيج بلطف على منطقة التعرق بعد الاستحمام.

مزيل عرق طبيعي بالبيكربونات وزيت اللافندر