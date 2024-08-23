صبغ الشعر بني في البيت لون ثابت جميل بالحنه بمكون واحد ثابته لشهور

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رياض - احمد صلاح - صبغ الشعر بالحنة من افضل انواع الصبغات التي تستخدم منذ القدم، حيث تعتبر الحناء واحدة من أنواع صبغات الشعر الطبيعية التي لها فوائد عديدة للشعر إلى جانب تغيير لون الشعر، فإن الحناء تساعد في تنعيم الشعر المجعد والجاف والتي تزيد من ترطيبه ولمعانه، كما يمكنك استخدام الحناء مع إضافة لها عدد من مكونات الطبيعية التي تثبت معك لون الشعر وتجعلك تستغنين عن الصبغات الكيمائية بشكل نهائي، فمن الحنه يمكنك صبغ شعرك باللون البني، الأحمر وحتى الذهبي، فهى وسيلة أمنه لتغيير لون الشعر وتعطي معها الكثير من الفوائد المختلفة التي يحتاج إليها الشعر وتحسين صحى الفروة، سنعرض لكم مجموعة من طرق صبغ الشعر باللون البني بالحنه وتكون ثباته لمدة طويلة.

صبغ الشعر بني في بيت لون ثابت جميل بالحنه

تعتبر الحنه نبات طبيعي خالي من المواد الكيميائية الضارة التي قد تسبب تلف الشعر أو تهيج فروة الرأس، حيث إنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الشعر وتقويه، كما أن استخدامها ينعم الشعر ويرطبه مع استخدامها بشكل منتظم وعدم التوقف عن تطبيق الماسكات لتفتيح لون الشعر.

طريقة تغيير لون الشعر بالحنه بني لامع

للحصول على لون بني يفضل تفتيح لون الشعر لون كان أسود داكن عن طريق وصفات الليمون مع الكركم أو البابونج مع الليمون وتطبق على الشعر ويترك لمدة ساعتين مرتين في الأسبوع.

حتى تلاحظين تفتيح لون الشعر ويكون جاهز لتطبيق عليه وصفه الحنه باللون البني.

للحصول عليها نخلط الحناء مع القهوة أو الشاي الأسود، مع إضافة لها مكونات ترطب الشعر بخلطها مع الماء الدافئ واللبن الزبادي أو زيت الزيتون وزيت جوز الهند.

لضمان ثبات لون الشعر يمكنك استخدام القليل من الخل الأبيض لتثبيت درجة لون بني على شعرك لمدة طويلة لحين تكرار ماسك الحنة مرة أخرى.

تطبق الحنة مع القهوة البني على الشعر من الجذور حتى الأطراف مع التأكد من تغطية كل خصلات الشعر من داخل والخارج.

يفضل ترك الحنه على الشعر لمدة تتراوح بين 2 إلى 4 ساعات وكلما زادت المدة كلما أعطتك نتيجة أفضل بكثير لدرجة اللون بني فاتح.

ثم بعد انتهاء فترة التطبيق، يتم غسل الشعر جيدًا بالماء الفاتر لإزالة الحناء، كما يفضل عدم استخدام الشامبو غسل الحناء لتثبيت اللون، يمكنك الإكتفاء بالبلسم فقط.

تلوين الشعر بالحناء ومنع سقوطه بالحنه والأعشاب

يمكنك عند تغيير لون شعرك بالجنه إضافة لخليط الحنه مجموعة من الأعشاب التي تعزز من نمو الشعر ومع كثرة استخدامه تمنه سقوطه، مثل استخدام اكليل الجبل ووضعه في كوب من الماء المغلي ويترك حتى يخرج منه زيوت في الماء.

ثم يضاف الكوب ملعقة صغيرة من زعتر بري مع ملعقة صغيرة من بابونح ويترك المزيج مع بعضه لكي يختمر لمدة 10 دقائق.

يصفى محلول الأعشاب جيداً ويخلط معه نصف كوب من مسحوق الحناء، ليكون خليط يشبه الكريم ويفرد على فروة الرأس من جذور حتى أطراف، مع صنع تدليك خفيف للشعر لكي يتشرب كل تلك الخلطة، ويلف الشعر لمدة 4 ساعات ويغسل بالماء جيدا للتخلص من بقايا الحنه.

وصفة الحناء مع الحلبة لتطويل الشعر

تلك الوصفة فعاله ومجربة التي تعمل على تكثيف الشعر مع تقوية بصيلات الشعر خلال فترة قصيرة من استخدام تلك الخلطة من الحنه مع الحلبة والتي تتمثل في الآتي:

خلط مقدار نصف كوب من مسحوق الحنة

نصف كوب من بذور الحلبة المطحونة

خلط المكونان مع بعضهم البعض ويترك لمدة نصف ساعة تتفاعل.

ثم يتم فردها على الشعر بالكامل من جذور حتى الأطراف.

تطبق على الشعر لمدة ٣ ساعات ثم يشطف الشعر بالماء وتكرر تلك الوصفة مرة في الأسبوع للحصول على نتيجة ترضيك.

ماسك الحناء للشعر الجاف بالمايونيز

من افضل انواع الماسكات التي يمكن أن تطبق على الشعر، حيث أن من معروف بأن إضافة الحنه إلى الشعر تسبب في جفافه قليلا، ولكن يمكن الاستمتاع بلون شعر جذاب مع عدم جفاف الشعر وذلك بتحضير خليط الحنه ويضاف له ملعقة كبيرة من المايونيز وتطبيق تلك الخليط كماسك إلى الشعر، ويعمل على لمعان الشعر وترطيب حيث أن المايونيز به الكثير من البروتينات المفيدة للشعر.

خلطة الحنه للشعر باللون الأشقر الذهبي

نحتاج إلى عدد 2 كوب من مسحوق الحنه.

كوب من مسحوق الكركم.

نصف كوب من شاي البابونج.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

تحضير حنه شقراء ذهبي للشعر

يتم خلط الحنه مع الكركم وشاي البابونج في وعاء عميق، ثم يضاف عليها عصير الليمون وتخلط جيداً، وتترك خليط الحنه لكي يتخمر لمدة 3 ساعات، ثم ضعي الخليط على شعرك واتركيه لمدة 3 ساعات، ثم اغسليه بالماء.

عند صبغ الشعر بالحنه لابد من دهن الوجه بالفازلين حتى لا يتأثر بالحنه وصعب نزعها من على جلد الوجه.

كما يفضل اختيار أي خليط للحنه على خصلة من الشعر للتأكيد من انك تحصلي على نتيجة مرغوبة.

بعد تطبيق الحنه وغسلها لابد من تجنب غسل الشعر بالشامبو لمدة 2 يوم حتى لا ينزع اللون من الشعر ويظل ثابت.

لصبغ الشعر بالحناء باللون الأحمر الداكن

نحتاج إلى مسحوق حنه طبيعي من عطار

كمية من الماء الدافئ العجن

عدد 2 ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

عصير ليمون اختياري لتعزيز اللون

تطبيق الحنه وصبغ الشعر بها

يتم مزج الحنه مع الماء الدافئ حتى تصبح عجينة ناعمة، ثم أضيفي لها عصير الليمون واتركي الخليط يرتاح لمدة 4 ساعات.

ثم طبقي تلك الخليط على الشعر واتركيه لمدة ما بين 2 إلى 4 ساعات كلما زادت المدة كلما ثبت اللون على الشعر أكثر، ثم اغسلي الشعر بالماء الفاتر.

أفضل طريقة صبغ الشعر باللون البني المحمر

احضري حناء طبيعية باللون الأحمر.

مع القليل من مسحوق قهوة أو شاي مغلي وتم تبريده

ملعقة صغيرة من مسحوق دم الغزال

كوب من الماء الدافئ.

تحضير حنه حمراء لصبغ شعر

نخلط الحناء مع القهوة أو الشاي، ثم أضيفي الماء الدافئ لتحصلي على عجينة ناعمة مع دم الغزال وتقلب برفق.

ثم إدهني خصلات الشعر من جذور حتى الأطراف بتلك الخلطة تركيها على شعرك لمدة من 3-4 ساعات.

تطبق الحناء على الشعر لمدة لا تقل عن أربعة إلى خمسة ساعات، لتضمني ثبات لون الحنه على الشعر.

ثم يتم غسل الشعر جيداً بالماء الجاري فقط من دون استخدام شامبو.

ثم يجفف الشعر باستخدام منشفة ناعمة أو بمجفف الشعر ولكن على درجة باردة والابتعاد عن حرارة المجفف لمدة ليوم كامل.

صبغ الشعر باللون البني الغامق بالمنزل

نحتاج إلى حنه طبيعية من مصدر موثوق به

مسحوق نبته النيلة الزرقاء.

كوب من الماء الدافئ للخلط

ملعقة كبيرة من اللبن الزبادي

طريقة تحضير الحناء