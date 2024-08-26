انت الأن تتابع خبر "تقضي على الشعر الابيض للابد"... وصفه القرنفل الجبار لمعالجه الشيب المبكر للاستمتاع بشباب دائم.. ضاع عمرنا واحنا منعرفش انه كنز! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن أن تواجه الشعر العديد من المشاكل، ولكن تظل مشكلة الشيب واحدة من أصعب المشاكل التي قد تواجه قد يحدث الشيب في سن مبكرة دون علاقة بالعمر، مما يجعل الشخص يظهر بمظهر أكبر من سنه الحقيقي يمكن استخدام زيت القرنفل وزيوت طبيعية أخرى لتقليل ظهور الشيب والتخلص منه.

علاج الشيب بالقرنفل

يعد القرنفل واحداً من أهم الأعشاب الطبيعية التي تتمتع بعدة فوائد للشعر، حيث يعتبر عنصر فعال للتخلص من الشيب المبكر في هذه الوصفة، ستحتاج إلى تشكيلة من الزيوت الطبيعية المفيدة للشعر، ومن بينها زيت القرنفل الذي يأتي على رأس القائمة.

ملعقتين كبيرة من زيت القرنفل.

ملعقة كبيرة من زيت الخردل.

ملعقة كبيرة زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت السمسم.

كريم مناسب لشعرك.

وعاء وملعقة للتقليب.

طريقة التحضير