الرياض - كتبت رنا صلاح - تُعتبر الجبنة من الأطعمة الأساسية على الموائد المصرية إلى جانب الفول والطعمية، نظرًا لطعمها المميز وقيمتها الغذائية العالية. ورغم فوائدها العديدة، يحذر خبراء التغذية من الإفراط في استهلاكها يوميًا لما قد يترتب على ذلك من مضاعفات صحية خطيرة.

طلعت منتشرة جدًا.. تحذير عاجل من تناول نوع جبنة معروف | تسبب مرض قاتل

أكد أندريه بوبروفسكي، خبير التغذية الروسي، أن الجبنة مصدر غني بالبروتينات والأحماض الأمينية، بالإضافة إلى فيتامينات مهمة مثل B12 والكالسيوم. لكنه أشار إلى أن الاستهلاك المفرط والمستمر قد يؤدي إلى:

مخاطر الإفراط في تناول الجبنة

تصلب الشرايين.

ارتفاع ضغط الدم.

تكوّن حصوات الكلى.

زيادة الدهون الضارة والكوليسترول في الدم.

وأوضح بوبروفسكي أن الكمية اليومية الآمنة للجبنة تتراوح بين 100 و150 جرامًا لتجنب الأضرار المحتملة، من جانبها، حذرت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، من بعض أنواع الجبن المنتشرة في الأسواق، وخصوصًا تلك التي تحتوي على زيت النخيل أو الزيوت المهدرجة، المكسبات الصناعية، والمستحلبات الغذائية.

وأضافت أن المنتجات المكتوب عليها «نباتي الدهن» تُعد الأكثر خطورة، لما لها من تأثير مباشر في زيادة ترسب الدهون داخل الأوعية الدموية ورفع احتمالات الإصابة بأمراض القلب، فضلًا عن احتوائها على نسب مرتفعة من الأملاح التي تضر بالكلى وضغط الدم.

وينصح الخبراء بتنويع النظام الغذائي وعدم الاعتماد على الجبنة كمصدر غذائي أساسي يوميًا، كما يُفضل اختيار الأنواع الطبيعية المصنوعة من مكونات معروفة، والابتعاد عن المنتجات المعلبة رديئة الجودة، لضمان صحة القلب والكلى والوقاية من مضاعفات صحية محتملة.