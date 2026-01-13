نجمات خضن تجربة الإجهاض… وجع صامت خلف الأضواء

رغم الأضواء والنجاح والشهرة، تعيش كثير من النجمات تجارب إنسانية قاسية بعيد عن الكاميرات، من بينها تجربة الإجهاض، التي تعد من أكثر التجارب النفسية والجسدية ألما للمرأة، ففي السنوات الأخيرة، كسرت عدد من الفنانات وعارضات الأزياء حاجز الصمت، وتحدثن بشجاعة عن فقدان الحمل، في محاولة لدعم النساء والتأكيد أن الإجهاض تجربة إنسانية شائعة وليست عيب أو ضعف.

ريم السعيدي تكشف تعرضها للإجهاض

تعاني ريم السعيدي من آلام نفسية بعد تجربة الإجهاض

وكأن الألم واحد مهما اختلفت الأسماء، بدأت بعض النجمات في كسر دائرة الصمت، والاعتراف بما مررن به خلف الكواليس.

فقد أعلنت عارضة الأزياء ريم السعيدي تعرضها لتجربة الإجهاض، وكشفت عن تأثير التجربة على حالتها النفسية والجسدية، خاصة وأنها كانت تحلم بأن تحقق حلم الأمومة، لكنها اتسمت بالشجاعة ووجهت رسالة لكل نساء العالم مؤكدة أن فقدان الحمل لا يعني نهاية حلم الأمومة.

درة تصدم جمهورها بسبب إجهاض طفلين

ولأن الوجع لا يأتي منفردًا، وجدت ريم دعمًا غير متوقّع من زميلة عاشت التجربة نفسها

بعدما تفاعلت النجمة التونسية درة مع هذا المنشور وفاجأت الجمهور لأول مرة بأنها مرت بهذه التجربة أيضا، حيث دعمتها وأكدت أنها تعلم جيدا مشاعرها لأنها مرت أيضا بتجربة الإجهاض مرتين، وقالت أن فقدان الحمل لا يؤلم الجسد فقط، بل يترك أثر عميق في النفس ويحتاج إلى دعم حقيقي من المقربين.

هنا يتضح أن ما يبدو تجربة شخصية، هو في الحقيقة حكاية مشتركة لنساء كثيرات، حتى وإن اختلفت الوجوه والنجومية.

فالإجهاض ليس تجربة فردية فالعديد من النجمات شاركن تجارب مشابهة، وأكدن أن فقدان الحمل تجربة قاسية وتترك أثرك كبير في النفس مهما مرت السنوات.

تحدثت درة لأول مرة عن تجربة الإجهاض

الإجهاض تجربة متكررة بين النجمات

ومن جيل إلى جيل، تتكرر القصة نفسها، لكن بتفاصيل مختلفة وظروف أصعب أحيانًا.

فقد كشفت يسرا أنها تعرضت للإجهاض أثناء فترة تصويرها فيلم "المهاجر" للمخرج الراحل يوسف شاهين، بأمر من طبيبها الفرنسي وهي في شهرها الثالث، وقالت خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الفنانة إسعاد يونس، إنها اضطرت للتخلص من الجنين في شهرها الثالث لأنها كانت مصابة بمرض يؤثرعلى حياة جنينها.

وعلى الرغم من أنها لم تتكرر هذه التجربة مرة أخرى، لكنها لا تشعر بالحزن وأكدت أنها راضيه بعدم الإنجاب وأحيانا تشكر الله على أنها لم تنجب أبناء في مجتمع غير سوي.

وبين تجربة واحدة وأخرى، هناك نساء خضن معركة طويلة مع الفقد، قبل أن يتحقق حلم الأمومة أخيرًا.

فقد أعلنت الفنانة الراحلة سمية الألفي تعرضها للإجهاض 12 مرة قبل إنجاب نجليها أحمد وعمر الفيشاوي، مؤكدة أنها أصرت على تحقيق هذا الحلم على الرغم من الألم النفسي والجسدي الذي تمر به مع كل جنين تفقده.

وحتى النجمات اللاتي يفضلن الخصوصية، حملن في قلوبهن وجعًا لم يُحكَ إلا بعد سنوات.

ميريام فارس على سبيل المثال معروف عنها فرض الخصوصية على حياتها الشخصية، لكنها عبر الفيلم الوثائقي "غدارة يا دنيا" كشفت عن تعرضها للإجهاض في طفلها الثاني ، وأكدت أن حملها بنجلها دايف في عام 2020 لم يكن الحمل الثاني لها، بل هو حملها للمرة الثالثة.

وأوضحت أنها في عام 2017، تأكدت من حملها بمولودها الثاني، لكنها كانت تعاني من مشاكل صحية كثيرة ولم يتحمل جسمها الحمل وتعرض للإجهاض.

تعرضت ميريام فارس للإجهاض في طفلها الثاني

طبيب متخصص يكشف تفاصيل عن الإجهاض

وبما أن الإجهاض تجربة متكررة كان من الضروري التواصل مع طبيب متخصص للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بهذه التجربة بداية من أسبابها وأفضل طرق للتعامل مع تجربة الحمل في الشهور، واحتمالية تكرار الحمل فيما بعد، وفي هذا الصدد أكد دكتور عمرو حسن استشاري أمراض النساء والتوليد أن الإجهاض يحدث في نسبة ليست قليلة من حالات الحمل، خاصة خلال الشهور الثلاثة الأولى، إلا أن المجتمع غالبًا ما يتعامل معه كموضوع محظور. هذا الصمت يزيد من معاناة المرأة، ويجعلها تشعر بأنها وحدها في مواجهة الألم، رغم أن ما تمر به تجربة إنسانية طبيعية تحدث لأسباب خارجة عن الإرادة.

وكشف عبر تصريحات خاصة لـ دوت الخليج أن أبرز أسباب الإجهاض تتلخص فيما يلي :

- اختلال الكروموسومات لدى الجنين.

- ضعف بطانة الرحم.

- اضطرابات هرمونية، خاصة هرمون البروجسترون.

- التهابات أو عدوى.

- أمراض مزمنة لدى الأم مثل السكر أو الضغط.

- الإجهاد الشديد والتوتر.

- التدخين أو تناول أدوية دون استشارة طبية.

كيف يتم التعامل مع الحمل في الشهور الأولى؟

الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل تحتاج لرعاية خاصة،وذلك لأنه في هذه الفترة يتم تكوين الجنين وكيس الحمل وكذلك تثبت مكانه في الرحم لذلك نصح دكتور عمرو حسن بضرورة اتباع ما يلي لضمان استقرار الجنين بالرحم:

- الالتزام بالراحة وتجنب المجهود الزائد.

- المتابعة الطبية المنتظمة.

- تناول الفيتامينات وحمض الفوليك.

- الابتعاد عن التوتر والضغط النفسي.

التعافي بعد الإجهاض للاستعداد للحمل مجددا

التعافي لا يقتصر على الجسد فقط، بل يشمل الجانب النفسي أيضا، فأوضح دكتور عمرو حسن أن الرحم عادة يحتاج من من 4 إلى 6 أسابيع ليستعيد وضعه الطبيعي، بينما الحالة النفسية تحتاج لوقت طويل ودعم اجتماعي من الزوج والدائرة المقربة من المرأة.

هل يمكن الحمل بعد الإجهاض؟

أكد دكتور عمرو حسن أن الإجهاض تجربة عادية لا تعني العقم، أو عدم قدرة الرحم على احتواء الجنين، بل أن أغلب النساء يحملن بشكل طبيعي بعده. وفي كثير من الحالات، تكون فرصة الحمل التالية أكثر نجاحًا، خاصة مع المتابعة الطبية الجيدة ومعرفة سبب الإجهاض السابق إن أمكن.

لكنه نصح بضرورة الانتظار مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر قبل محاولة الحمل مجددًا، حتى يستعيد الجسم توازنه الهرموني وتكون الحالة النفسية مستقرة.

خلاصة القول

تجربة الإجهاض، مهما كانت قاسية، لا تُنقص من قوة المرأة ولا من أنوثتها. وحديث النجمات عنها ساهم في كسر الصمت، وفتح باب الأمل والدعم لكل امرأة مرت أو تمر بالتجربة نفسها. فالأمومة حلم قد يتأخر، لكنه لا يضيع، ومؤخرا كشفت الفنانة درة عن مشاعرها بعد فقدان جنين، وبعدها كشف طبيب متخصص الأسباب الحقيقة وراء هذا التجربة المتكررة بين النساء.