انت الأن تتابع خبر ممنوع دخول الغير متزوجين!!..القرنفل مع زيت الزيتون ليلة واحدة تحل مشكلة يعاني منها الكثير ولن تستغني عنها ليله واحدة.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - للعناية الفعالة بالشعر والبشرة، يعتبر القرنفل وزيت الزيتون خيارا ممتازا، يعد القرنفل مكونا أساسيا، بينما زيت الزيتون يعتبر مرطبا قويا، يمكن تحضير مزيج منهما في المنزل باستخدام مكونات بسيطة للحصول على نتائج فعالة، ومن خلال موقعنا المتميز بوابة الزهراء الإخبارية سنشرح لكم أهم التفاصيل تابعونا.

المكونات

عيدان قرنفل

زيت الزيتون

ملعقة صغيرة من النشا

طريقة التحضير

1. في وعاء صغير، ضعي ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

2. اطحني عيدان القرنفل جيدا، ثم أضيفيها إلى زيت الزيتون في الوعاء.

3. أضيفي ملعقة صغيرة من النشا وقلبي جيدا حتى تمتزج المكونات بشكل متجانس.

4. اتركي الخليط في وعاء صغير لمدة ليلة كاملة ليمتص زيت الزيتون فوائد القرنفل.

5. قبل الاستخدام، يفضل تسخين الزيت قليلا.

طريقة الاستخدام

1. ضعي الخليط على الشعر بدءا من فروة الرأس حتى الأطراف.

2. اتركيه لمدة نصف ساعة ثم اغسليه جيدا.

3. استخدمي هذه الوصفة مرة أسبوعيا للحصول على نتائج رائعة بعد شهر من الاستخدام.