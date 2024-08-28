«هتحققي حلم حياتك» .. أشهر نوع كريم للنساء اشتريه بسرعة من الصيدلية وتعالي اقولك تعملي بيه ايه قبل النوم ..!!

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رياض - احمد صلاح - هدف النساء والفتيات الأول هو الاهتمام بجاذبيتهم وانوثتهم المطلقة ، لذلك تسعى جميع الفتيات لإظهار جمالهم والحفاظ على رشاقتهم وطبيعتهم الجذابة من خلال وصفات بهدف لفت انظار ازواجهم، ويعتبر كريم (فير اند لفلي) احد الكريمات الشهيرة الفعالة في تفتيح البشرة، وذلك لاحتوائها على مجموعة من الفيتامينات المفيدة لتفتيح البشرة بعناية، ولكن إذا كان هذا الكريم غير ملائم لبشرتك فقد يؤدي إلى أضرار بالغة لبشرتك ، تابعي معنا .

مميزات كريم فير اند لافلي

هذا الكريم هو من اقدم واعرق الكريمات الذي اعرفها ، حيث ينتمي كريم fair & lovely إلى مجموعة منتجات تسمى Unilever وتعرف تلك المجموعة بكفاءتها في تفتيح البشرة بدون استخدام منشطات ومواد ضارة لصحة الانسان أو الزئبق أو الهيدروكينون أو مواد التفتيح الضارة، وقد تم التأكد من صحة هذا الكريم وجودته العالية من قبل أطباء متميزون في الجلد فقد قاموا بأجراء اختبارات على هذا المنتج وأثبت انه مستحضر تجميل آمن وفعال وتم اعتماده بواسطة الهيئات التنظيمية المحلية ، حيث تحتوي منتجات Unilever على فيتامين B3 كمكون تجميل فعال لتفتيح البشرة وتوحيد لونها, وذلك عند الانتظام على استخدامه.

أضرار كريم فير اند لفلي

ولكن لكل كريم فوائد وسلبيات ، حيث قد يتسبب كريم فير اند لفلي في تهيج البشرة خاصة الحساسة ويؤدي إلى حرقان الجلد واحمراره وتحسس البشرة من المادة الفعالة.

خطوات استخدام الكريم