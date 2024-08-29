انت الأن تتابع خبر "معلومة ب 600 جنيه"… تعرف على زراعة الليمون بشكل صحيح… مش هتحتاج تشتريه تاني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الليمون من أهم ما يجب توافره في كافة المنازل، حيث انه يتم استخدامه في المشروبات المختلفة وتجهيز الأطعمة والتنظيف، ولذلك يمكنك زراعة الليمون في المنزل بدلاً من شرائه من الليمون بمبالغ كبيرة، حرصنا ان ننشر لكم من خلال موقعنا دوت الخليج كل ما يخص زراعة الليمون من خلال هذا المقال بصورة تفصيلية.

طريقة زراعة الليمون

نقوم في البداية بتجهيز مكان الزراعة ثم نقوم بعمل حفرة ونقوم بوضع الشتلة في هذه الحفرة.

ونقوم بتغطية الجذر بكمية من التربة الموجودة في المكان.

ومن ثم نقوم باضافة كمية صغيرة من السماد العضوي ومن ثم نقوم بصقل المكان بالمياه.

كما يمكنك ان تقوم بزراعة شجرة الليمون داخل إناء واسع.

ومن ثم يتم زراعة الشجرة الليمون فيها حتى تتمكن من التحكم في نمو الشجرة مع الحرص على تقديمها بصورة دورية.

طريقة تقليم الأشجار