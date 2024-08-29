انت الأن تتابع خبر زهرة اللوتس .. طلعت للأكل مش الزينة بس !! .. معجزة حقيقية لن تتوقعها ستحدث لك عند تناول أوراق زهرة اللوتس علي الطعام والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - نحن نحب زهرة اللوتس بكل تأكيد ، فهي من الأذهار الجميلة المليئه بالبهجة والجمال ونستخدمها في افراحنا ، حيث تُعدّ زهرة اللوتس إحدى النباتات المائّية؛ حيث تعيش في الأماكن الرّطبة ، كما تحتاج إلى الكثير من الماء يومياً، وتمتاز عند نموّها بسيقانها الطّويلة وأوراقها المستديرة مختلفة الحجم، إضافةً إلى بتلاتها التي تتفتّح كلّ صباح، وتحمل ثماراً مخروطيَّةً الشّكل وتحتوي على العديد من البذور.
فوائد زهرة اللوتس العجيبة
الجميع يعرف أهميتها فقط كزهرة تستخدم في التزيين ولكن لا يعرف أبرز استخداماتها الصحية ،
- تُعتبر من الأزهار الآمنة الصّالحة للأكل، إذ إنّ زهور اللوتس، والأوراق الصغيرة، والبذور، والجذور جميعها صالحةٌ للأكل، ويمكن استخدام بتلات زهرة اللّوتس للزّينة، بينما تستخدم الأوراق الكبيرة كغلافٍ للطّعام.
- كما يُمكن استخدام زهرة اللوتس في علاج العديد من الأمراض؛ لاحتوائها على مواد كيميائية تُقلل التّورم، وتقضي على الخلايا السّرطانية، كما وتعمل على تقليل نسبة السّكر في الدم، إضافةً إلى دورها في تكسير الدّهون، وحماية القلب والأوعية الدّموية، والكبد، كما يبدو أيضاً أنّ المواد الكيميائية الموجودة في اللّوتس تحمي كلاً من الجلد، والدّماغ.
- لكنّ المواد الكيميائيّة في اللّوتس مازالت بحاجةٍ إلى دراساتٍ طبيّة مؤكَّدة؛ لإثبات قُدرتها على التّخلص من القلق، والنّزيف، بالإضافة إلى مشاكل الهضم والإسهال، وكذلك أمراض الجلد، والتهاب الحلق والصدر، والسُّعال، والحُمّى.