انت الأن تتابع خبر "كنز في بيتك"... طريقة زراعة القرنفل في البيت بكل سهولة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر زراعة القرنفل من أهم أنواع الزراعات حيث أنه لا يمكن الاستغناء عن مسامير القرنفل في المنزل، ولذلك تهتم ربات المنازل بزراعتها بدلاً من شرائها من الخارج، حرصنا ان ننشر لكم من خلال موقعنا دوت الخليج طريقة زراعة القرنفل بالتفصيل عبر هذا المقال.

خطوات زراعة القرنفل

هناك عدد من الخطوات البسيطة التي يجب اتباعها حتى تقوم بزراعة القرنفل بكل سهولة والخطوات عبارة عن:

في البداية عليك ان تقوم بشراء بذور القرنفل لزراعتها.

ومن ثم يتم تجهيز تربة زراعية حتى تقوم بالزراعة فيها.

ويجب أن تكون مليئة بالمواد العضوية ومن ثم اضافة كمية من الرمل للتربة.

ثم نكون بوضع هذه البذور داخل التربة ونقوم بعدها بالري كل فترة.

نصائح هامة عند زراعة القرنفل

هناك مجموعة مختلفة من النصائح التي يجب القيام بها عند رغبتك في زراعة القرنفل والنصائح عبارة عن:

الحرص على أن تقوم بتسميد التربة بصورة جيدة.

العمل على اختيار مكان به ظل ثم عليك ان تروي القرنفل بشكل منتظم عليك تقليم القرنفل كل فترة.

يجب تعريض القرنفل لاشعة الشمس بشكل يومي.

الوقت المناسب لزراعة القرنفل