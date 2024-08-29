انت الأن تتابع خبر ما هي تكيسات الثدي واسبابها وأعراضها وكيفية علاجها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ما هي تكيسات الثدي واسبابها وأعراضها، قد تواجه بعض النساء مشكلة تكيسات الثدي، حيث تظهر أعراض مزعجة تفرض عليهن استشارة طبيب مختص بشكل عاجل لتفادي أي مضاعفات صحية.

ما هي تكيسات الثدي؟

تكيسات الثدي هي أكياس ممتلئة بالسائل تتشكل داخل أنسجة الثدي، وعادة ما تكون غير ضارة ولا تمثل خطرا كبيرا على الصحة، حيث يمكن أن تشعر المرأة بكتلة صغيرة أو كيس متحرك ضمن الثدي، وقد تتمتع بتغيرات في الحجم خلال فترة الدورة الشهرية.

أسباب تكيسات الثدي

توجد مجموعة من العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى تكيسات الثدي منها:

التغيرات الهرمونية: حيث تلعب التغيرات في مستويات هرمونات الأستروجين والبروجسترون، خاصة أثناء الدورة الشهرية وفي فترة الحمل، دور رئيسي في ظهور تكيسات الثدي.

العمر: عادة ما تزداد احتمالية ظهور تكيسات الثدي مع تقدم العمر، خصوصا خلال المرحلة التي تسبق انقطاع الطمث.

أعراض تكيسات الثدي

هناك عدة علامات تشير إلى وجود تكيسات في الثدي تتضمن:

الإحساس بكتلة صغيرة أو كيس متحرك ضمن الثدي.

ألم في منطقة الثدي.

الحساسية المفرطة في الثدي، خاصةً قبل موعد الدورة الشهرية.

تغير في حجم الكيس قبل الدورة الشهرية.

علاج تكيسات الثدي

يعتمد علاج تكيسات الثدي على السبب الرئيسي وراء ظهورها وتتمثل طرق العلاج في:

المتابعة الدورية للتكيسات تحت إشراف طبيب مختص.

إجراء عملية شفط للسائل الموجود في التكيسات، خاصةً في حالات الألم والانزعاج.

تناول بعض الأدوية التي تساعد في تخفيف الأعراض وتنظيم الهرمونات، على أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب لتحديد الجرعات المناسبة.

في بعض الحالات، يمكن اللجوء إلى الجراحة لإزالة الكيس.

نصائح هامة للكشف عن تكيسات الثدي

من الضروري أن تستمر النساء في إجراء فحوصات دقيقة على الثدي للكشف المبكر عن تكيسات الثدي، مما يسهل وتسرع من الحصول على العلاج المناسب، وتتمثل هذه النصائح في: