انت الأن تتابع خبر «هتنبهري من اللي هتعرفيه».. مفاجأة خيالية في الكركم لتفتيح البشرة - هتعملي كريم طبيعي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعَد كريم الكركم والنشا من أبرز الوصفات الطبيعية التي تُستخدم لتفتيح البشرة ومعالجة التصبغات، حيث يقدم حلاً فعّالاً لإزالة عيوب البشرة مثل التصبغات وحب الشباب شهدت الفترة الأخيرة زيادة في اهتمام محركات البحث ووسائل التواصل الاجتماعي بهذه الوصفة نظرًا لبساطتها وفعاليتها، وإمكانية تحضيرها بسهولة في المنزل بأقل التكاليف.

وصفة كريم الكركم والنشا

تُعتبر وصفة كريم الكركم والنشا من الحلول الفعّالة لتفتيح البشرة وتجديدها، ويمكن تحضيرها بسهولة باستخدام المكونات التالية:

المكونات:

– 2 ملعقة من النشا

– ملعقة من الكركم

– ملعقة من زيت الزيتون

– ملعقة من عصير الليمون

– ملعقة كبيرة من ماء الورد

– ملعقة من زيت اللوز

– ملعقة كبيرة من جل الصبار

طريقة التحضير:

1. في وعاء مناسب، امزجي الكركم والنشا جيداً.

2. أضيفي زيت الزيتون وزيت اللوز إلى الخليط، ثم تابعي بإضافة بقية المكونات.

3. يُفضل تطبيق الخليط على البشرة يومياً أو مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

4. اتركي الخليط على وجهك لمدة تصل إلى 20 دقيقة، مع تدليك البشرة بلطف لضمان امتصاص العناصر الغذائية والفيتامينات.

فوائد وصفة الكركم والنشا:

تُقدم هذه الوصفة العديد من الفوائد للبشرة، منها:

– تقليل ظهور الحبوب

– حماية البشرة من التصبغات واسمرار الجلد

– معالجة مشاكل حروق الشمس

– تنظيف مسام البشرة