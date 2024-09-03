العشبة المعجزه فيها فوائد بالكوم ... كنز طبيعي غير متوقع مخفي داخل هذه النبتة العتيقة

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رياض - احمد صلاح - من عشبة مخيفة لمخزن فوائد.. كنز طبيعي غير متوقع مخفي داخل هذه النبتة العتيقة حيث أن فوائد وصفة القراص للبشرة تتجاوز مجرد تنقيتها وتفتيحها إذ تساعد أيضًا في التخلص من الشوائب والدهون الزائدة، تعتبر وصفة القراص خيارًا فعالًا وطبيعيًا للعناية بالبشرة حيث تمتاز خصائصها المضادة للبكتيريا والمهدئة، تستخدم الوصفة عادةً كقناع للوجه للتخلص من الزيوت الزائدة والشوائب مما يترك البشرة ناعمة، بفضل مكوناتها الطبيعية والغنية بالعناصر الغذائية توفر وصفة القراص التغذية اللازمة للحفاظ على صحة وجمال البشرة، وسوف نوضح لكم التفاصيل كاملة حول هذا الموضوع من خلال السطور التالية في هذا المقال عبر موقعنا المتميز دوت الخليج تابعوا معنا لمزيد من المعلومات.

كريم القراص للبشرة

رغم أن عشبة القراص تحتوي على أشواك صغيرة إلا أنها تحمل العديد من الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال تحضير هذه الوصفة والتي تتضمن المكونات التالية:

كمية مناسبة من القراص

ملعقة من العسل

ملعقة من زيت اللوز

طريقة التحضير

لتحضير الوصفة اتبعي الخطوات التالية:

اغسلي أوراق القراص جيدًا ثم قطعيها وافرميها في الخلاط.

أضيفي العسل وزيت اللوز إلى القراص المفروم.

امزجي المكونات جيدًا حتى تتجانس وتصبح ذات قوام مناسب.

طريقة الاستخدام

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