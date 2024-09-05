انت الأن تتابع خبر «فاكهة الجنة» بـ«رائحة جهنم» .. فاكهة نادرة جدا تنمو في دولتين فقط وسعرها ينافس سبائك الذهب .. تباع بآلاف الدولارات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في وقتنا الحالي يوجد العديد من الأنواع المختلفة للفواكة ، وعلي الرغم من اختلاف الأذواق الا ان هناك أنواع بفضلها الجميع ، ومن أكثر الفواكة التي أحدثت جدلا واسعا في الفترة الماضية وخاصة عالم الفواكة الإستوائية هي فاكهة الدوريان ، وهو نوع من الفواكة النادرة ، الثمرة الواحدة منها قد يصل سعرها لألف دولار ، كما انها تعرف أيضًا باسم “ملك الفواكه” وهذا علي الرغم من رائحتها الكريهة التي يقول الكثير عنها انها رائحة من جهنم ، فانه ورغم رائحتها النفاذة الا ان هناك الملايين حول العالم يتصارعون من أجل الحصول عليها .

فاكهة الدوريان

تعد ثمرة الدوريان صنفا من الطعام الفاخر في معظم أنحاء آسيا، ولكنها كذلك مثيرة للجدل ويرجع هذا الي عدة أسباب واهمها ان سعر ثمرة الدوريان يصل الي أرقام خيالية ، أكثر ما يميز هذه الفاكهة انها تحتوي علي عناصر غذائية عديدة ، مما يضيف لها جانب صحي بالاضافة الي مذاقها المميز وهذا بخلاف تام عن رائحتها التي يجعل الكثير ينفرون منها ، رغم رائحتها الكريهة إلا أن الطلب على فاكهة “دوريان” تزايد بشدة، خاصة في الصين.

ارتفاع سعر ثمرة الدوريان

الدوريان فاكهة تنمو بمناطق جنوب شرقي آسيا، وبخاصة في ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة وتايوان والصين، ويطلقون عليها اسم «فاكهة الجنة» ، يرتفع سعر هذه الفاكهة وقد تم تسعير الواحدة فقط من هذه الفاكهة ل 14 مليون روبية أي ما يساوي ألف دولار، هذا الإرتفاع بسبب ان هذه الثمرة من الثمرات النادرة فيتم إنتاج ما يقارب من 20 ثمرة فقط وذلك كل ثلاث سنوات، فهي تعد نوع مهجن من أفضل وأجود الأنواع التي تمتاز بأنها عالية الجودة .

فوائد فاكهة الدوريان

تحتوي هذه الفاكهة الإستوائية علي العديد من الفوائد الهامة للجسم والتي نادرا ما تكون في فواكة أخري ، ولا نستطيع الحصول عليها بسهولة وذلك بسبب ان هناك الكثير من وسائل النقل سواء برية او جوية ترفض نقلها من مكان لأخر ، ولذلك عند الحصول عليها يجب الاستفادة منها ومن أهم فوائدها :