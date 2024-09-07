انت الأن تتابع خبر عودك هيبقى مشدود وملفوف.. فنانه شهيرة تكشف.. عن عشبة متوفرة في كل بيت قادرة على تخسيس الكرش والأرداف..في أسرع وقت ! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تشتهر الهند بالأعشاب الطبيعية التي تعزز فقدان الوزن، ومن بينها ورق النعناع، الجورمار، الأوريجانو، الروزماري، بالإضافة إلى عشبة الاسبغول التي تستخدم في التنحيف ونظراً لأن الكثيرين منا غير مدركين لمعظم هذه الأعشاب الهندية، فقد قررنا اليوم تسليط الضوء على واحدة من أفضل الأعشاب الطبيعية، وهي عشبة الاسبغول للتخسيس سنتناول كافة المعلومات المتعلقة بهذه العشبة، وكيفية استخدامها، فوائدها، والأضرار المحتملة، وغيرها من التفاصيل المهمة.
عشبة الاسبغول للتنحيف
- تعتبر عشبة الإسبغول واحدة من أشكال الألياف الطبيعية المستخرجة من نبات هندي يعرف باسم “لسان الحمل” تتكون هذه العشبة من قشور هذا النبات وتستخدم بشكل رئيسي كملين طبيعي بالإضافة إلى ذلك، تتميز الإسبغول بالعديد من الفوائد، أبرزها:
- تعزيز وظائف القلب والبنكرياس، تسهيل حركة الأمعاء مما يمنع انتفاخ البطن، وإزالة السموم من الجهاز الهضمي مما يساعد الجسم على فقدان الوزن.
أسماء عشبة الاسبغول للتنحيف
- تعرف عشبة الاسبغول بعدة أسماء، أبرزها “قشر السيلليوم” أو “القطونة”، وهي مشتقة من بذور نبات لسان الحمل البيضوي الذي يمتاز بأوراقه الطويلة والرفيعة.
- تحتوي هذه الأوراق على حوالي 70٪ من الألياف القابلة للذوبان و30٪ من الألياف غير القابلة للذوبان.
- تستخدم الألياف القابلة للذوبان (وهي ألياف غير نشوية) لتنظيف القولون والأمعاء بشكل مستمر من السموم والفضلات.
- كما أن لها شهرة باسم “عشبة الهليون” الغنية بالألياف الغذائية الكاملة التي تعزز الشعور بالشبع والامتلاء.
- ولهذا، أصبحت هذه العشبة تعتبر علاجًا طبيعيًا فعالًا لفقدان الوزن، وهي معروفة أيضًا باسمها التجاري “عشبة المعجزة”، التي تستخدم لعلاج السمنة المفرطة، وتتكون من قشرة الاسبغول الطبيعية التي تتمتع بخصائص مفيدة لصحة الجسم.