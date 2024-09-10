انت الأن تتابع خبر "باي باي للشعر القصير"..عشبة طبيعية تساعد في تطويل الشعر بصورة مذهلة.. تعرف عليها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الطويل من أهم علامات جمال المرأة، حيث ان هناك عدد كبير من السيدات يردن الحصول على شعر طويل خالي من اي مشاكل، ولذلك حرصنا من خلال موقعنا دوت الخليج على توفير وصفة الشذاب التي تساعد في تطويل الشعر بشكل طبيعي بدون أي أضرار.

مكونات وصفة الشذاب لزيادة طول الشعر

يمكنك الحصول على أفضل تطويل الشعر من خلال استخدام عشبة الشذاب وهي من الاعشاب العطرية المميزة ولونها يميل الى الاخضر بشكل كبير، فهي تساعد في تعزيز نمو الشعر والتخلص من كافة مشاكل الشعر ما بين تساقط وغيره وعن مكونات الوصفة فهي عبارة عن:

ربع كوب من زيت الزيتون.

ثلاث معالق كبيرة من عشبة الشذاب الجافة.

نصف كوب كبير من المياه.

اثنين بيضة.

طريقة تحضير الوصفة