انت الأن تتابع خبر لبشرة صافية مثل الأطفال!! طرق طبيعية لتفتيح البشرة وازالة البقع الداكنة.. وصفات مذهلة للتخلص من تصبغات البشرة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في فصل الصيف، تلجأ الفتيات إلى الوصفات الطبيعية للعناية بالبشرة خلال العطلات، نتيجة تأثير أشعة الشمس المباشرة التي تسبب اسمرار الجلد ومشاكل أخرى، من بين هذه الوصفات ماسك الزبادي والعسل، الذي يساعد على معالجة التصبغات بفضل حمض اللاكتيك، وكذلك البقدونس والبرتقال وعصير الليمون، ولتفاصيل أكثر تابعوا معنا السطور القادمة.

طرق طبيعية لتفتيح البشرة

في بعض الأحيان، قد تظهر بقع على البشرة بسبب الطقس أو التعرض لأشعة الشمس، مما يسبب للفتاة القلق لأنها ترغب في بشرة موحدة وناعمة. هناك وصفات طبيعية يمكن استخدامها لتحسين نقاء البشرة وجمالها، ومن أبرز الوصفات التي تساعد على تفتيح البشرة ما يلي:

عصير الليمون:

يحتوي على مضادات أكسدة تساعد في تفتيح البشرة وإزالة البقع الداكنة. لاستخدامه، اخلطي ملعقة صغيرة من عصير الليمون مع الماء، ثم ضعي المحلول على المنطقة المصابة باستخدام قطعة قطن واتركيه لمدة 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء. استخدميه مرة واحدة يوميًا، واحرصي على وضع واقٍ من الشمس عند الخروج، حيث قد يسبب الليمون إحساسًا لاذعًا لبعض الأشخاص.

الزبادي مع العسل: يُحضّر الماسك بخلط الزبادي مع العسل، ويُترك على البشرة لمدة 30 دقيقة قبل غسله، ويُوصى باستخدامه مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.

البقدونس: لاحتوائه على فيتامين C، يساعد في تفتيح البشرة وعلاج البقع الداكنة، وطريقة استخدامه: امزجي 1-2 ملعقة كبيرة من أوراق البقدونس في الخلاط، ثم ضعي الخليط على الوجه واتركيه 20-30 دقيقة قبل شطفه بالماء. يمكن تكرار هذه الطريقة يوميًا.

قشر البرتقال لتفتيح البشرة