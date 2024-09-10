انت الأن تتابع خبر «وشك هينور!!»..ماسك سحري من الترمس لحل كل مشاكل البشرة وتفتيح البشرة..هتغيري حياتك! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الترمس قوي وسريع المفعول وآمن لتفتيح البشرة يعمل على تكامل لون البشرة واستعادة نضارتها وحيويتها مرة أخرى ويضمن مظهراً جذاباً وجميلاً في جميع الأوقات، يعتبر الترمس من المكونات الطبيعية المفيدة التي تحتوي على العديد من العناصر الغذائية المفيدة للبشرة، وتوفر هذه العناصر كل ما يلزم لمنح البشرة مظهراً أكثر إشراقاً ونعومة، والترمس آمن للاستخدام وليس له أي آثار جانبية كما أنه مناسب لأنواع البشرة المختلفة، بما في ذلك البشرة الدهنية والجافة والمختلطة.

فوائد الترمس

وقد لوحظ أن الترمس مفيد لمرضى السكري لاحتوائه على الألياف المفيدة التي تخفض مستويات الكوليسترول في الدم، وتزيد من امتصاص الجلوكوز في مجرى الدم وتخفض مستويات الجلوكوز في الدم، وبالإضافة إلى ذلك فإن الترمس مهم جداً للحفاظ على صحة الأعصاب والقلب لاحتوائه على حمض أميني يساعد على خفض مستويات الجلوكوز والكوليسترول في الدم، وبالتالي فهو مفيد للأوعية الدموية ويحمي من تصلب الشرايين

الترمس لتفتيح البشرة

تتمثل الطريقة الأولى لاستخدام الترمس لتفتيح لون البشرة في تحضير المكونات التالية واتباع الخطوات لتحضير الخليط.

المكونات

1 ملعقة كبيرة من الترمس المطحون ناعماً

1 ملعقة من اللبن الزبادي كامل الدسم

1 ملعقة من عصير الليمون 5 قطرات من ماء الورد

الطريقة