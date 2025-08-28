الرياض - كتبت رنا صلاح - الشعر مش بس مظهر جمالي، بل انعكاس مباشر لصحة الجسم من الداخل. الغذاء المتوازن بيلعب دور محوري في تقوية الشعر، ومن أبرز أبطال التغذية: البذور الطبيعية الغنية بالعناصر الأساسية.

«نتيجة مضمونة من الطبيعة!».. فوائد مذهلة للبذور في علاج الصلع الوراثي وتقوية فروة الرأس بطريقة آمنة وفعالة!

بذور الكتان

غنية بأحماض أوميغا-3 ومضادات الأكسدة.

تمنع ترقق الشعر وتحسّن نعومته ولمعانه.

تعزز تغذية فروة الرأس وبصيلات الشعر.

بذور اليقطين

مصدر ممتاز للزنك والمغنيسيوم.

تحفّز البصيلات وتزيد كثافة الشعر.

تدعم فروة الرأس لتبقى صحية.

بذور الشيا

تحتوي على البروتين + الألياف + الأحماض الدهنية الأساسية.

تقلل من التكسر وتحافظ على الترطيب.

تمنح الشعر حيوية ولمعان طبيعي.

بذور الحلبة

غنية بالبروتين والحديد.

تقلل تساقط الشعر وتعزز قوته من الجذور.

مشهورة بفعاليتها في الوصفات الطبيعية.

نصيحة عملية: أضيفي هذه البذور للزبادي، السلطات، العصائر أو حتى المخبوزات، هتديكي جرعة يومية من العناصر المفيدة لشعرك.

اكتشاف علمي جديد لعلاج الصلع

في دراسة حديثة نُشرت على Science Alert، اكتشف الباحثون أن هلام السكر الطبيعي “ديوكسيريبوز” قادر على تحفيز نمو الشعر:

جُرّب على فئران تعاني من تساقط الشعر بسبب هرمون التستوستيرون.

النتيجة: نمو شعر جديد وسميك خلال أسابيع.

الفعالية كانت مشابهة لدواء المينوكسيديل (ريغين) المستخدم عالميًا.

تقول البروفيسورة شيلا ماكنيل (جامعة شيفيلد):

“تشير النتائج إلى أن ديوكسيريبوز يمكن أن يكون علاجًا بسيطًا وفعالًا للصلع، عبر زيادة تدفق الدم إلى بصيلات الشعر وتحفيز نموها.”

الصلع الوراثي.. تحدي عالمي

يصيب نحو 40% من البشر.

أسبابه: وراثة + هرمونات + تقدم بالعمر.

حاليًا، يوجد فقط عقارين معتمدين (المينوكسيديل والفيناسترايد).

لكن.. مع التقدم العلمي واستخدام مكونات طبيعية مثل البذور المغذية والسكريات الحيوية، المستقبل قد يحمل علاجات أكثر أمانًا وفعالية لمشكلة تساقط الشعر.

العناية بالشعر تبدأ من الداخل: غذاء صحي غني بالبذور يمد شعرك بالقوة والحيوية. وفي الوقت نفسه، الأبحاث الحديثة تبشّر بعلاجات مبتكرة قد تغيّر مستقبل التعامل مع الصلع الوراثي.

السر الحقيقي لشعر جميل = توازن بين التغذية الطبيعية و التطور العلمي.