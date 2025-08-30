العشبة المعجزة من قلب السعودية.. تمتص السكر في الدم بثلاثة أضعاف قوة إبرة الأنسولين! 

الرياض - كتبت رنا صلاح - في خضم البحث عن علاجات طبيعية تساعد مرضى السكري، برزت أوراق الكاري كأحد الكنوز الصحية التي أثبتت فعاليتها المذهلة، فهذه الأوراق التي تنمو في السعودية وبعض المناطق الاستوائية لم تعد تقتصر على كونها بهارًا يضيف نكهة مميزة للأطعمة، بل تحولت إلى علاج طبيعي قوي قادر على تنظيم مستويات السكر في الدم، مما جعلها محط أنظار الأطباء والباحثين على حد سواء.

تمتاز أوراق الكاري بتركيبتها الغنية بالمعادن الأساسية مثل الحديد والنحاس والزنك، وهذه العناصر تلعب دورًا مباشرًا في تنظيم الجلوكوز عبر تحسين تحطيم الكربوهيدرات وتعزيز وظائف الكبد والكلى، ومع الاستخدام المنتظم تساهم الأوراق في تخفيف العبء عن البنكرياس وحماية خلاياه من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وهو ما يدعم إنتاج الأنسولين بشكل طبيعي ويجعلها بديلاً آمناً ومؤثراً.

طرق الاستفادة من أوراق الكاري لمرضى السكري

يمكن الاستفادة من خصائص أوراق الكاري بطرق بسيطة، فالبعض يفضل مضغ الأوراق صباحًا على معدة فارغة لتحقيق أقصى استفادة، بينما يضيفها آخرون للأطعمة بعد تحميصها لتعزيز النكهة والفائدة في آن واحد، كما يمكن خلطها مع عصير الليمون أو الحليب المخفوق للتغلب على طعمها القوي، ويُوصى بالانتظام على تناولها سواء للوقاية من السكري الوراثي أو للتحكم في مستوياته عند المرضى بالفعل.

تحذيرات ضرورية عند الاستخدام

ورغم فوائدها المتعددة، يجب الاعتدال في تناول أوراق الكاري، إذ أن الإفراط قد يسبب بعض الأعراض الجانبية غير المرغوبة، لذلك من الأفضل استشارة الطبيب قبل إدخالها كجزء ثابت من النظام الغذائي لمرضى السكري.