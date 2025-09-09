الرياض - كتبت رنا صلاح - تتمنى كل امرأة الحصول على شعر طويل وكثيف وأسود، إلا أنه بسبب التلوث، وعادات الأكل السيئة، وأسلوب الحياة السيئ واستخدام المنتجات الخاطئة، يصبح الشعر ضعيفًا ويبدأ بالتساقط بسرعة، ومع تساقط الشعر المستمر، يتوقف نموه أيضًا، في هذه الحالة، لكي ينمو شعرهن لفترة أطول، تلجأ النساء لاستخدام منتجات متنوعة، بالإضافة إلى الحصول على علاجات شعر باهظة الثمن، إلا أن هذه المنتجات تحتوي على مواد كيميائية ضارة، والتي قد تلحق الضرر بالشعر، وبالتالي، يمكنك تجربة بعض العلاجات المنزلية لنمو شعرك والتي سنوضحها لكم في السطور التالية.

هيوصل لحد الركبة.. مكون واحد يزيد طول الشعر للضعف في أسبوع

ويُستخدم زيت الخردل في علاج تساقط الشعر، حيث إنه يساعد على:

يقدم التغذية للشعر ويقوي جذور الشعر.

يساعد على تحسين الدورة الدموية في فروة الرأس، وبالتالي يمنع تساقط الشعر.

طريقة استخدام زيت الخردل لتطويل الشعر

وإليكم الطريقة الصحيحة لاستخدام هذا الزيت، حيث أثبتت التجارب المنزلية أنه يمنح الشعر قوة ولمعانًا ملحوظًا عند الالتزام بالخطوات والمكونات البسيطة التي سنعرضها لكم الآن.

المكونات المطلوبة

1 وعاء من زيت الخردل

ملعقة صغيرة من زيت الخروع

2 زهرتان من الكركديه

حفنة من أوراق الكاري

الطريقة

في البداية، قومي بتسخين زيت الخردل في مقلاة.

ومن ثم، أضيفي أوراق الكاري وأزهار الكركديه واتركيها تغلي جيدًا.

اغلي هذا الزيت إلى أن يصبح لون الزيت داكنًا.

عند تغير لون الزيت قومي بتصفيته واتركيه حتى يبرد.

وبعد ذلك، اخلطي زيت الخروع معه.

يمكنك تخزين هذا الزيت في زجاجة.

ولاستخدام زيت الخردل، ابدئي بتمشيط شعرك جيدًا، ثم ضعي الزيت على فروة الرأس ودلكيها برفق لمدة حوالي 10 دقائق، وبعد ذلك، اتركي الزيت على شعرك طوال الليل أو لمدة ساعتين على الأقل، ثم اغسليه باستخدام شامبو خفيف، وبتطبيق هذا الزيت من 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، فقد يصبح شعرك طويلاً وكثيفًا بسرعة، كما أن تساقط الشعر سوف يقل أيضًا.