الرياض - كتبت رنا صلاح - تعد البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلى عناية دقيقة ومستمرة، إذ تميل إلى إفراز الزيوت بشكل مفرط ما يؤدي إلى ظهور اللمعان والحبوب والمسام الواسعة،لكن الخبر الجيد أن الحفاظ على توازن البشرة الدهنية ممكن بخطوات بسيطة تعتمد على الفهم الصحيح لطبيعتها واختيار منتجات مناسبة، ، نستعرض معك أفضل طرق العناية بالبشرة الدهنية، ونصائح الخبراء للحفاظ على نضارتها دون أن تفقد زيوتها الطبيعية الضرورية.

بشرتك بتلمع؟ إليك كيفية الحفاظ على توازن البشرة الدهنية بخطوات سهلة وفعالة

أولًا: افهمي طبيعة بشرتك الدهنية

البشرة الدهنية ليست مشكلة بحد ذاتها، بل تمتاز بمرونتها وتأخر ظهور التجاعيد فيها مقارنة بالبشرة الجافة.

ومع ذلك، فإن إفراط الغدد الدهنية في إنتاج الزيوت هو ما يسبب اللمعان وحب الشباب.

لذلك، فإن أول خطوة في كيفية الحفاظ على توازن البشرة الدهنية هي معرفة السبب وراء زيادة إفراز الدهون

والذي قد يكون نتيجة:

التغيرات الهرمونية.

التوتر النفسي أو قلة النوم.

استخدام منتجات تجميل غير مناسبة.

الإفراط في تنظيف البشرة بشكل قاسٍ.

ثانيًا: خطوات الحفاظ على توازن البشرة الدهنية يوميًا

العناية اليومية المنتظمة هي الأساس في ضبط إفراز الزيوت دون الإضرار بطبقة الحماية الطبيعية للبشرة. إليك الروتين المثالي:

1. تنظيف البشرة بلطف

اغسلي وجهك مرتين يوميًا فقط باستخدام غسول لطيف مخصص للبشرة الدهنية يحتوي على حمض الساليسيليك أو الزنك، فهما يساعدان على التحكم في الزيوت دون جفاف الجلد.

2. استخدام تونر متوازن

اختاري تونر خالٍ من الكحول يحتوي على مكونات طبيعية مثل ماء الورد أو الشاي الأخضر، إذ يعمل على شد المسام وتنظيفها بعمق.

3. الترطيب اليومي ضروري

من الأخطاء الشائعة أن أصحاب البشرة الدهنية لا يستخدمون المرطب، لكن هذا يجعل البشرة تفرز دهونًا أكثر!

لذا استخدمي مرطبًا خفيفًا بتركيبة “جل” أو “لوشن” يحتوي على الهيالورونيك أسيد أو الألوفيرا.

4. لا تنسي واقي الشمس

ضعي واقي شمس خفيفًا غير دهني قبل الخروج، ويفضّل أن يكون بتركيبة مطفأة (Matte Finish) لتقليل اللمعان.

ثالثًا: وصفات طبيعية فعالة لتوازن البشرة الدهنية

يمكنك الاستفادة من بعض المكونات الطبيعية الموجودة في مطبخك لتحقيق توازن البشرة:

قناع الطين الأخضر: ينظف المسام ويقلل إفراز الدهون.

ينظف المسام ويقلل إفراز الدهون. قناع العسل والليمون: مضاد للبكتيريا ويساعد على تلطيف البشرة.

مضاد للبكتيريا ويساعد على تلطيف البشرة. ماء الورد: يُستخدم كتونر طبيعي يوازن الحموضة ويمنح انتعاشًا فوريًا.

احرصي على استخدام هذه الوصفات مرتين أسبوعيًا فقط لتجنب التحسس أو الجفاف.

رابعًا: نظام غذائي يساعد على توازن البشرة

التغذية تلعب دورًا كبيرًا في صحة البشرة.

وللحفاظ على توازن البشرة الدهنية من الداخل، اتبعي هذه النصائح:

خامسًا: نصائح ذهبية من خبراء الجلد

لا تستخدمي المناديل المبللة بشكل متكرر على الوجه لأنها تخلّ بتوازن الزيوت.

استخدمي ماسك الطين مرة أسبوعيًا فقط.

لا تنامي بالمكياج مهما كان خفيفًا.

بدّلي وسادتك بانتظام لتقليل تراكم البكتيريا.

راقبي بشرتك في فصول السنة، فقد تحتاج روتينًا مختلفًا في الصيف عن الشتاء.

سادسًا: منتجات يوصي بها الخبراء

في حال كنت تبحثين عن منتجات تساعدك على الحفاظ على توازن البشرة الدهنية،

يُنصح باختيار الغسولات الخفيفة مثل “CeraVe Foaming Cleanser” أو “La Roche-Posay Effaclar”،

إلى جانب تونر يحتوي على النياسيناميد أو حمض الجليكوليك، ومرطب جل خفيف خالٍ من الزيوت.

إن كيفية الحفاظ على توازن البشرة الدهنية لا تتعلق فقط بالتنظيف أو الترطيب،

بل بفهم شامل لاحتياجات بشرتك من الداخل والخارج.

احرصي على اتباع روتين متوازن، واستخدمي منتجات لطيفة ومكونات طبيعية،

وستلاحظين خلال أسابيع فقط أن بشرتك أصبحت أكثر صفاءً وتوازنًا دون لمعان مزعج.