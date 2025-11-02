الرياض - كتبت رنا صلاح - يعاني كثيرون من جفاف العين، وهي حالة شائعة قد تنتج عن عدة عوامل بيئية وصحية، بحسب ما أوضحته جمعية "الرؤية الجيدة" الألمانية، التي حذّرت من تجاهل الأعراض ودعت إلى اتباع تدابير بسيطة للتخفيف من حدتها.

جفاف العين .. الأسباب الشائعة وطرق الوقاية الفعالة

وتتمثل أبرز أسباب جفاف العين في العمل المطول أمام الشاشات، حيث يقل معدل الرمش إلى مرة أو مرتين فقط في الدقيقة، ما يؤدي إلى انخفاض ترطيب العين. كما يسهم هواء أجهزة التدفئة الجاف، ودخان السجائر، والتيارات الهوائية، في تسريع تبخر الرطوبة من سطح العين.

وتؤثر بعض الحالات الصحية مثل الروماتيزم والأكزيما سلبًا على الطبقة الدمعية، إلى جانب تأثيرات جانبية لأدوية معينة مثل حاصرات بيتا والمستحضرات الهرمونية.

ولمواجهة هذه الحالة، توصي الجمعية باتباع عدد من التدابير، منها أخذ فترات راحة منتظمة أثناء العمل أمام الشاشات، والالتزام بقاعدة "20-20-20" التي تنص على النظر إلى شيء يبعد 20 قدمًا لمدة 20 ثانية كل 20 دقيقة.

كما يُنصح باستخدام قطرات مرطبة للعين (الدموع الاصطناعية) بشرط أن تكون خالية من المواد الحافظة، لتفادي تفاقم الجفاف. ويُعد شرب ما لا يقل عن لتر ونصف من السوائل يوميًا أمرًا ضروريًا للحفاظ على ترطيب العين.

وتُعد التهوية الجيدة داخل المنزل، خاصة في فصل الشتاء، من العوامل المساعدة في تقليل جفاف العين، مع ضرورة تجنب التعرض المباشر لتيارات الهواء.