الرياض - كتبت رنا صلاح - يُعد كلٌّ من القهوة والشاي من أكثر المشروبات استهلاكًا حول العالم، ليس فقط لمذاقهما المميز، بل لما يحتويانه من مركّبات طبيعية قد تساهم في الوقاية من أمراض مزمنة مثل السرطان والسكري، ما يثير تساؤلات دائمة حول أيّهما الخيار الأفضل لصحة الإنسان.

القهوة أم الشاي .. أيّهما أفضل لصحتك

وتتفق دراسات عديدة على أن تناول القهوة أو الشاي باعتدال يمكن أن يطيل العمر ويقلّل من خطر الوفاة المبكرة، إذ يحتوي كلاهما على مضادات أكسدة ومركبات نباتية تساهم في تقوية المناعة وتقليل الالتهابات، وتحسين صحة القلب والدماغ، بحسب دورية Health العلمية.



وفي دراسة نُشرت عام 2023، تبيّن أن من يشربون فنجانين من القهوة وكوبين من الشاي يوميًا كانوا أقل عرضة للوفاة بسبب السرطان بنسبة 21%، بينما انخفض خطر الوفاة بنسبة 24% لدى من تناولوا 4 أكواب من القهوة و3 من الشاي.



وتتميّز القهوة باحتوائها على نحو 92 مليغرامًا من الكافيين، أي ضعف ما يوجد في الشاي، ما يمنحها قدرة أكبر على تحسين التركيز والأداء الرياضي وزيادة الطاقة، كما تشير أبحاث إلى أنها تقي من أمراض الكبد وتقلّل خطر الإصابة بسرطان الكبد بنسبة تصل إلى 30%.



أما الشاي، وخصوصًا الأخضر، فيحتوي على مادة L-Theanine التي تساعد على تقليل التوتر والقلق وتحسين المزاج، كما أظهرت مراجعة طبية أن شرب الشاي بانتظام يقلل خطر الإصابة بالاكتئاب بنسبة 34%، ويساهم في خفض الكوليسترول الضار، ما يعزز صحة القلب والشرايين.



ورغم فوائدهما، يحذر الخبراء من الإفراط في تناول الكافيين، لما قد يسببه من مشكلات صحية مثل القلق، تسارع ضربات القلب، ارتفاع ضغط الدم، الأرق، والصداع، إلى جانب مضاعفات محتملة أثناء الحمل. ويوصى بألا تتجاوز كمية الكافيين اليومية 400 مليغرام للبالغين، و200 مليغرام للنساء الحوامل.



وفي النهاية، يبقى التوازن هو السر، فالقهوة تمنح دفعة طاقة فورية وتدعم صحة الكبد، بينما يوفر الشاي راحة ذهنية وحماية للقلب، والخيار الأفضل هو الاعتدال في كليهما، لتحقيق صحة أفضل وحياة أطول.