الرياض - كتبت رنا صلاح - تحتاج البشرة دائما إلى عناية للحفاظ على نضارتها وحيويتها وشبابها ومع كل ذلك تعاني الكثير من الفتيات من مشكلات عديدة ومختلفة مثل شحوب الوجه وبهتان البشرة أو حتى ظهور البقع والتصبغات، لذلك سوف نستعرض من خلال هذا التقرير وصفة فعالة جدا وهي خليط بين الفازلين وزيت الزيتون لكي تمنح البشرة كل الترطيب العميق وكذلك المظهر الصحي المشرق ونثبت لك أن تجربة تلك الوصفة كفيلة جدا على إعادة النعومة والنضارة للبشرة مرة ثانية، فتابعوا معنا كل السطور التالية لكي تتعرف على التفاصيل الكاملة.

هيحبك بجنون بالوصفة دي .. حطي زيت الزيتون والفازلين قبل النوم يحولك إلى ملكة جمال إذا استخدمتيه بهذه الطريقة

في ظل وجود العديد من الوصفات المنتشرة على الإنترنت للبشرة ونجد أن وصفة الفازلين وزيت الزيتون هي من أفضل الوصفات التي يمكن أن تعمل على إزالة الجلد الميت من على الوجه والتخلص من الاسمرار والبقع الداكنة وهذه الوصفه لا تحتاج سوى بعض المكونات البسيطة كالتالي:.

الفازلين وزيت الزيتون للبشرة

عدد 3 ملعقة صغيرة من الفازلين المرطب.

عدد 2 ملعقة من زيت الزيتون.

عدد ملعقة زيت لوز.

عدد ملعقة نشا.

عدد ملعقة ماء ورد.

خطوات التحضير