الرياض - كتبت رنا صلاح - فاكهة الرمان لطالما كانت رمزًا للصحة في العديد من الثقافات، حيث تحتوي على العديد من القيم الغذائية الضرورية للنمو خاصة الأطفال، كما أنها تساهم في تعزيز صحة الجسم وحمايته من الأمراض، ولكن هل تساءلت يومًا عن فوائد قشر الرمان؟ فبينما نستمتع بلذة حبات الرمان الحمراء، نتخلص من قشرته دون أن نعرف الكنز الصحي الذي تضمّه، فهو غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، كما أنه يمثل أهمية خاصة لصحة المعدة، ونتيجة لذلك نقدم لكم، فوائد قشر الرمان للمعدة.

"له مفعول السحر"... لن تصدق فوائد قشور الرمان للمعدة

فوائد قشر الرمان للمعدة

من أبرز فوائد قشر الرمان للمعدة، قدرتها على معالجة الالتهابات التي تصيب الجهاز الهضمي، الأمر الذي يعمل على تحسين صحة المعدة والأمعاء.

يلعب قشر الرمان دورا كبيرا في علاج جرثومة المعدة، لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا الحلزونية، التي تنتقل للجهاز الهضمي عبر تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة أو الاتصال المباشر بلعاب أو براز المريض.

من فوائد قشر الرمان للمعدة تقوية بطانة الأمعاء وإيقاف النزيف الذي قد يحدث نتيجة الإصابة بالإسهال.

قشر الرمان له فعالية كبيرة في علاج تقلصات المعدة في لأنه يحتوي على البوليفينول، وهي مركبات مضادة للأكسدة تعمل على تهدئة التشنجات المعوية وإرخاء عضلات البطن.

تساهم في الحد من خطر الإصابة بسرطان المعدة، حيث تخلص الجسم من الشقائق الحرة التي تعد من الأسباب الرئيسية في نمو الخلايا السرطانية وذلك لاحتوائه على مضادات الأكسدة.

يساعد منقوع قشر الرمان بعد تناول الطعام، في تقليل فرص الإصابة بعسر الهضم، نظرا لقدرته على تحسين حركة الأمعاء.

طريقة تحضير مشروب قشر الرمان

واستشهد الدكتور عبد الباسط السيد، أستاذ التحاليل الطبية بمجمع البحوث الإسلامية، في برنامج «طب الأعشاب» بقول الرسول صل الله عليه وسلم: «كلوا الرمان بشحمه فإنه دباغ للمعدة»، ودباغ المعدة معناه مرونة المعدة، لافتًا إلى فوائد عصير الرمان أيضًا الذي يحتوي على آلياف مهمة للقولون وللتخفيف من الحموضة وقرحة المعدة والتهابها، ويمكن تحضير مشروب قشر الرمان باتباع الخطوات الآتية: