الرياض - كتبت رنا صلاح - أوصى مركز استشارات المستهلك في ولاية بافاريا الألمانية باعتماد الشعير كبديل صحي للأرز، نظرًا لغناه بالألياف الغذائية وفوائده المتعددة للجهاز الهضمي وصحة القلب.

‫بديل للأرز أكثر فائدة للصحة .. تعرف عليه

وأوضح المركز أن الشعير اللؤلؤي يحتوي على نحو 4.6 غرام من الألياف لكل 100 غرام، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الكمية الموجودة في الأرز الأبيض، بينما تصل نسبة الألياف في رقائق الشعير إلى أكثر من 10 غرامات.

وتكمن أهمية الألياف الغذائية في تعزيز الشعور بالشبع، وتحسين حركة الأمعاء، والوقاية من الإمساك، فضلًا عن تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب وسرطان القولون. كما يحتوي الشعير على نسبة مرتفعة من "البيتا جلوكان"، وهي ألياف قابلة للذوبان تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول، وتوجد أيضًا في الشوفان.

ويُوصف طعم الشعير بأنه جوزي وحلو بعض الشيء، ويمكن استخدامه بطرق متنوعة، منها:

الشعير اللؤلؤي: يُطهى مثل الأرز أو يُستخدم في أطباق الريزوتو والحساء.

رقائق الشعير: تُضاف إلى وجبات الإفطار مثل الموسلي.

دقيق الشعير: يُستخدم في إعداد الخبز، ويفضل مزجه بدقيق القمح لضمان انتفاخ العجين.