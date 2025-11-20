نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تصويت المصريين في الخارج بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب يبدأ غدًا الجمعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ اعتبارًا من غدٍ الجمعة، وعلى مدى يومين متتاليين، عمليات الاقتراع في المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، بتصويت المصريين المقيمين في الخارج، ضمن المحافظات المشاركة في هذه المرحلة البالغة 13 محافظة.

المحافظات المشاركة

تشمل المرحلة الثانية من الانتخابات كلًا من:

القاهرة، القليوبية، الدقهلية، المنوفية، الغربية، كفر الشيخ، الشرقية، دمياط، بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، شمال سيناء، وجنوب سيناء.

مواعيد الاقتراع ومقار التصويت بالخارج

تنطلق عمليات التصويت في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي لكل دولة، وتمتد حتى 9 مساءً، في 139 مركزًا انتخابيًا بداخل مقار البعثات الدبلوماسية المصرية من سفارات وقنصليات منتشرة في 117 دولة حول العالم.

ومن المتوقع أن تكون نيوزيلندا أول دولة ينطلق بها التصويت في الساعة 9 صباحًا بالتوقيت المحلي، الموافق الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة.

إشراف دبلوماسي كامل

يتولى رؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، من سفراء وقناصل، الإشراف المباشر على العملية الانتخابية، تحت مظلة الهيئة الوطنية للانتخابات، مع متابعة كافة جوانب الاقتراع لضمان الشفافية والنزاهة.

حق المصريين بالخارج في التصويت

أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل مصري مقيم أو متواجد بالخارج خلال أيام التصويت له الحق في الإدلاء بصوته، شرط أن يكون اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، وأن يكون موطنه الانتخابي ضمن المحافظات الـ13 المشاركة.