نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأغلبية ساحقة.. الأمم المتحدة تعتمد القرار السنوي المصري بشأن حق الفلسطينيين في تقرير المصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحبت جمهورية مصر العربية باعتماد القرار السنوي الذي تقدمت به في أعمال اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، والمتعلق بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، حيث أيدته 164 دولة، وهو القرار الذي قدمته مصر نيابة عن المجموعة الإسلامية.

تأييد دولي واسع للحقوق الفلسطينية

أوضحت وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في بيان أن هذا التأييد الواسع يعكس التمسك الدولي بالحقوق الأصيلة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.

مصر تؤكد دعمها للحقوق الفلسطينية

أكدت مصر أن القرار يرسخ حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وجددت التزامها الثابت بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، والعمل مع الدول الشقيقة والشركاء الدوليين لتحقيق تسوية شاملة تضمن تطلعات الفلسطينيين في الحرية والاستقلال.

التعاون الدولي لتنفيذ خطة السلام

أشارت مصر إلى استمرار العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لضمان تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي السابقة للسلام، بما يخدم تحقيق الأمن والاستقرار وفتح أفق سياسي حقيقي للشعب الفلسطيني.

أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن 2803

كما شددت مصر على أهمية التنفيذ الفعال لقرار مجلس الأمن 2803، لضمان تثبيت وقف إطلاق النار، ودعم جهود إعادة الإعمار، وفتح أفق سياسي لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية.