مصطفى بكرى يوجه رسالة لعلاء مبارك حول أموال سويسرا: «حوّلوا الـ430 مليون دولار وديعة فى المركزي»

أحمد جودة - القاهرة - وجّه الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكرى رسالة مباشرة لعلاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عبر موقع التواصل الاجتماعي “أكس”، مقترحًا تحويل 430 مليون دولار الموجودة في سويسرا باسم علاء وجمال مبارك "وفق ما ذكره" إلى البنك المركزي المصري كوديعة.

فائدة الوديعة تعود لأصحابها

وقال بكرى إن تحويل تلك الأموال كوديعة دولارية سيمنح أصحابها فوائدها كاملة، مؤكدًا أن هذه الخطوة إن تمت ستكون «بادرة إيجابية» لدعم الاقتصاد المصري في ظل التحديات الحالية.

تصريحات تثير تفاعلًا واسعًا

وأثارت تصريحات بكرى حالة من الجدل والتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات حول رد علاء مبارك وإمكانية اتخاذ خطوة مشابهة في الوقت الحالي.